GLOSA: Novoroční chmury? Dejte si terapii pravdou s Harrisonem Fordem

Monika Zavřelová
  11:48
Každý (se) posilujeme jinak. Někdo se začátkem nového roku zamíří do fitka, někdo k terapeutovi, někdo zas na hory a někdo třeba domů na gauč. Špatná možnost neexistuje. Pochmurnému lednovému času je třeba postavit se čelem a ideálně v doprovodu kvalitní společnosti - kterouž třeba takový Harrison Ford bez pochyb je.
Ze seriálu Terapie pravdou (2025)

Ze seriálu Terapie pravdou (2025) | foto: AppleTV+

Ze seriálu Terapie pravdou (2025)
Ze seriálu Terapie pravdou (2025)
Ze seriálu Terapie pravdou (2025)
Ze seriálu Terapie pravdou (2025)
A tak vám pro tento čas, kdy je třeba si ordinovat trochu více světla než obvykle, musím doporučit seriál Terapie pravdou, který vysílá AppleTV+. Srdečnější a humornější reklamu na péči o duševní zdraví se dlouho nepovedlo natočit.

Není se čemu divit, když za ní stojí stejný tvůrčí tým, který na výše jmenovanou streamovací platformu přinesl už osudy Teda Lassa, populárního fotbalového trenéra se srdcem větším než stadion ve Wembley.

Terapie pravdou odstartovala trochu nezvykle - psycholog Jimmy (Jason Segel), zlomený smrtí manželky a na pokraji zhroucení, se rozhodne pro radikální krok. Svým klientům začne říkat, co si opravdu myslí o jejich problémech - a ono to, světe div se, zafunguje. Bohužel jako každá metoda, i tato má svá úskalí. Obzvlášť, když jen zakrývá autorův pokus otupit vlastní bolest. V práci mu to připomíná zkušenější kolega v podání Harrisona Forda, doma dospívající dcera a tak nějak všude i neodbytná sousedka.

Netrpí však jen Jimmy, každý z hrdinů si nese „to své“. I zde platí, že ti, co nejlépe radí, potřebují sami nejvíce pomoct. A tak vzniká v obou sériích Terapie pravdou zajímavý spletenec osudů, ve kterém odraz toho svého dost možná najde každý divák. Od truhlících a rozzlobených přes letargické a odevzdané až po radostné či zamilované.

Okouzlující na seriálu tvůrčího tria Brett Goldstein, Bill Lawrence a Jason Segel jest, že ačkoliv se jejich hrdinové nenachází v lehké životní situaci, vždy v ní dokážou najít světlo.

A když už ani kus světla najít nelze - pustí si na jasně vymezených 15 minut hodně smutnou hudbu, všechny emoce pustí ven, a když budík odzvoní čtvrthodinku, jdou se svou bolestí dál. Sama tuto metodu (v seriálu propagovanou hlavně postavou Harrisona Forda s Parkinsonovou chorobou) mohu vřele doporučit. Otestovala jsem (mnohokrát) a je to efektivnější ventil než kdejaký sport či povídání.

Velmi pozitivní hodnocení si Terapie pravdou drží zároveň u fanoušků i kritiků. Na recenzním serveru Rotten Tomatoes má hodnocení 82 % od „profesionálů“ a 90 % od diváků – což je v kategorii „laskavých seriálů“ velmi solidní výkon. Kritici oceňují zejména to, že v angličtině nazývaný Shrinking dokáže být humorný, aniž by zesměšňoval bolest, a něžný, aniž by sklouzl do kýče. Kéž by se naučilo takto tvořit více scenáristů i u nás.

Co do činění s tím však má nejen kvalita scénáře, ale i energie a vzájemné napojení hereckého obsazení. Stačí si poslechnout pár rozhovorů, ve kterých Jason Segel, mimo jiné známý z jiného „feel-good“ seriálu Jak jsem poznal vaši matku, vypráví o natáčení. Jak občas zapomněl repliky, protože se dojal nad výkonem kolegy, a jindy zas naopak nedovedl udržet kamennou tvář, neboť podlehl síle komického talentu Harrisona Forda.

Sám představitel Hana Sola či Indiana Jonese říká, že role v Terapii pravdou je jednou z jeho nejlepších prací, protože „v ní nemusí běhat, skákat ani pilotovat letadlo, které pak exploduje“.

Jde to vidět. A brzy se tomu tak snad stane i v rámci třetí série, kterou budete moct plynule navázat, pokud začnete sledovat třeba právě teď. Premiéra je totiž v plánu na 28. ledna.

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

GLOSA: Novoroční chmury? Dejte si terapii pravdou s Harrisonem Fordem

