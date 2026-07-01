Jak Stuart nezachránil vesmír. Pokračování Teorie velkého třesku láká trailerem

Desetidílný seriál se zaměří na majitele obchodu s komiksy Stuarta Blooma, který omylem rozbije zařízení vytvořené Sheldonem a Leonardem a způsobí tím multiverzní apokalypsu. Jeho úkolem se následně stane obnovit realitu a napravit následky svého činu.
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Co by hrdinové Teorie velkého třesku sami rádi sledovali. Blíží se pokračování seriálu
Na této misi mu budou pomáhat jeho přítelkyně Denise, kamarád a geolog Bert i kvantový fyzik Barry Kripke, kterého fanoušci znají jako věčného potížistu. Společně budou cestovat napříč různými verzemi reality a během svého putování narazí také na alternativní verze známých postav z Teorie velkého třesku. Jak už samotný název seriálu napovídá, věci rozhodně nepůjdou podle plánu.
V hlavních rolích se představí Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn a John Ross Bowie. Za seriálem stojí tvůrci původní Teorie velkého třesku Chuck Lorre a Bill Prady společně se scenáristou Zakem Pennem.