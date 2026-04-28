Co by hrdinové Teorie velkého třesku sami rádi sledovali. Blíží se pokračování seriálu

Tvůrci „odštěpného“ seriálu ze světa Teorie velkého třesku Chuck Lorre, Zak Penn a Bill Prady chtěli podle vlastních slov stvořit seriál, na který by se rádi dívali právě hrdinové původní série. Zároveň by to mělo být něco na způsob sitkomové verze Stopařova průvodce po galaxii, kultovní knižní série britského spisovatele Douglase Adamse.
Už sama zápletka zní hodně šíleně, nerdovsky a zároveň slibně: Stuart Bloom poničí zařízení, sestavené Sheldonem Cooperem a Leonardem Hofstadterem a způsobí multivesmírný Armageddon. Jeho úkolem je obnovit realitu a pomáhají mu v tom další známí z Teorie velkého třesku – Stuartova přítelkyně Denise (Lauren Lapkusová), geolog Bert Kibbler (Brian Posehn) a otravný Barry Kripke (John Ross Bowie).
Vtipy jsme škrtali rovnou, když se lidi nesmáli, hlásí tvůrce Teorie velkého třesku
Na své pouti paralelními vesmíry se parta hlavních představitelů setká s alternativními verzemi postav ze seriálu a jak název Stuart Fails To Save The Universe – lze přeložit jako „Stuart selhává v záchraně vesmíru“ – ne vše nejspíš půjde podle plánu. Za zmínku ještě stojí, že úvodní znělku složil Danny Elfman, dlouholetý spolupracovník režiséra Tima Burtona a také autor melodie k seriálu Simpsonovi.
„V seriálu je hodně digitálních efektů, což je pro mě novinka. V mé dosavadní kariéře velká produkce znamenala, že si dva lidé povídají na kanapi a pijí u toho kávu. Tohle je něco zcela nového, je to pokus začlenit do žánru sitcomu prvky fantasy a sci-fi,“ nechal se slyšet jeden z tvůrců Chuck Lorre, do jehož portfolia spadají seriály Dva a půl chlapa, Kaminského metoda a vedle Teorie velkého třesku také jeho prequel Malý Sheldon a spin-off Georgie a Mandy: Poprvé svoji, který se věnuje postavám Sheldonova bratra Georgieho a jeho přítelkyně Mandy.