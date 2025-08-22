Do páté řady seriálu Temný případ míří Nicolas Cage. Vyšetřovat bude v New Yorku

Autor:
  11:04
Oblíbený americký seriál Temný případ (v originále True Detective) připravuje už pátou řadu. Novou hvězdou seriálu se má stát herec Nicolas Cage, pro něhož to bude teprve druhá hlavní role v televizním seriálu.
Nicolas Cage v Cannes (17. května 2024)

Nicolas Cage v Cannes (17. května 2024) | foto: AP

Issa Lópezová, scenáristka a režisérka seriálu Temný případ: Noční krajina
Woody Harrelson v seriálu Temný případ
Matthew McConaughey v seriálu Temný případ
Colin Farrell v sérii Temný případ 2
19 fotografií

Podle časopisu Variety je Nicolas Cage krátce před podpisem smlouvy na hlavní roli newyorského detektiva Henryho Logana v páté řadě seriálu Temný případ.

V minulých sezonách se v hlavních rolích objevili Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Colin Farrell, Rachel McAdamsová, Mahershala Ali a Jodie Fosterová. Harrelson, McConaughey, Ali a Fosterová byli za své výkony v příslušných sezonách nominováni na cenu Emmy. Jodie Fosterová za svůj výkon v čtvrté řadě s názvem Noční krajina získala jak cenu Emmy, tak Zlatý glóbus.

RECENZE: Jodie Fosterová kleje, seč může. Temný případ to ale nezachrání

Pro Nicolase Cage by to byla teprve druhá hlavní role v televizním seriálu. Loni přijal roli noirového Spider-Mana, jemuž před šesti lety propůjčil svůj hlas v animovaném snímku Spider-Man: Paralelní světy. Teď si ho zahraje v chystané live-action minisérii od společností MGM+ a Amazon Prime Video s názvem Noir.

Podrobnosti o páté řadě seriálu Temný případ jsou zatím drženy v tajnosti. Jisté je jen to, že se bude odehrávat v oblasti zátoky Jamaica Bay v New Yorku. Scenáristkou nové řady je opět mexická režisérka Issa Lópezová a natáčení by mělo začít příští rok a vysílána pak bude v roce 2027. Podle Lopézové najdou diváci v nové řadě jisté souvislosti s předchozí sezonou, která se odehrávala na Aljašce.

Kali Reisová a Jodie Fosterová v seriálu Temný případ: Noční krajina

První řada seriálu se vysílala na HBO v roce 2014 a stala se tehdy nejsledovanějším premiérovým pořadem na HBO. Podle stanice byla čtvrtá („aljašská“) řada s Jodie Fosterovou dosud nejsledovanější částí seriálu s 12,7 miliony diváků napříč platformami. Dlužno dodat, že první série nebyla ve své době tak snadno dostupná, jako tato čtvrtá.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

KVÍZ: Kudy tudy do Bavorova? Jak dobře znáte výroky z trilogie Slunce, seno...?

Léto už sice pomalu končí, ale prostřednictvím „hoštické“ trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno..., kterou v úterý 19. srpna nasadila do vysílání Prima, si můžete čas prázdnin, slunce a té pravé...

Zemřel Dracula Petr Dopita. Muzikálový zpěvák se proslavil i hrou na pilu

Ve věku 77 let zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Zahrál si v předních českých muzikálech Dracula či Johanka z Arku, účinkoval i v ostravské verzi Jesus Christ Superstar. Dlouhé roky...

Na trávník Ďolíčku je vidět z ulice. Kousky slavné zdi si rozebrali fanoušci

V pražském Ďolíčku zbořili ikonickou zeď s muralem v klubových barvách oddělující areál Bohemians od Vršovické ulice. Její odstranění souvisí s chystanou pětiletou rekonstrukcí stadionu. První práce...

Pavel, Drahoš a Vystrčil zhlédli Velký vlastenecký výlet o popíračích ruské viny

Na nádvoří Valdštejnského paláce, sídle Senátu, ve středu večer veřejnosti za přítomnosti části senátorů a prezidenta Petra Pavla promítli dokument Velký vlastenecký výlet. Snímek režiséra Robina...

KVÍZ: Nejen Rebelové a Requiem pro panenku. Znáte dobře filmy jubilanta Renče?

V neděli 17. srpna oslaví 60. narozeniny režisér a příležitostný herec Filip Renč, autor filmů jako Requiem pro panenku, Rebelové, Hlídač č. 47 nebo životopisné Lídy Baarové. Pokud máte dojem, že se...

Do páté řady seriálu Temný případ míří Nicolas Cage. Vyšetřovat bude v New Yorku

Oblíbený americký seriál Temný případ (v originále True Detective) připravuje už pátou řadu. Novou hvězdou seriálu se má stát herec Nicolas Cage, pro něhož to bude teprve druhá hlavní role v...

22. srpna 2025  11:04

RECENZE: Ač je zavřený v kufru, Tony má plán. A stvořitelka české road movie talent

70 % Premium

Černá komedie Tony má plán představuje celovečerní režijní i scenáristický debut Barbory Kočičkové, posluchačky písecké filmové akademie, kde na rozdíl od FAMU zjevně nepohrdají žánrovými...

22. srpna 2025

Biograf láska 2. Písně Hany Zagorové se v Kalichu dočkají dalšího muzikálu

Symbolicky k nedožitým osmdesátinám Hany Zagorové chystá pražské Divadlo Kalich na 6. září příštího roku premiéru nového muzikálu podle jejích písniček. Dílo s názvem Biograf láska 2: Nový příběh...

21. srpna 2025  15:30

Plaketa od Applu na intimní hrátky se Satanem. South Park si opět střílí z Trumpa

Ikonický seriál Městečko South Park si opět nebral servítky a ostře se pustil do prezidenta Donalda Trumpa a jeho administrativy. V nejnovější sérii Trump už stihl lézt nahý po poušti, žadonit o sex...

21. srpna 2025  14:25

RECENZE: Letní Letnou létají talíře a mísy s jídlem či moderní Romeo s Julií

Už 22. ročník pražského novocirkusového festivalu Letní Letná je v plném proudu. Co ze zahraničních produkcí letos rozhodně stojí za vidění? Festival nadchne třeba svižnou kanadskou arénou či hravou...

21. srpna 2025

Pavel, Drahoš a Vystrčil zhlédli Velký vlastenecký výlet o popíračích ruské viny

Na nádvoří Valdštejnského paláce, sídle Senátu, ve středu večer veřejnosti za přítomnosti části senátorů a prezidenta Petra Pavla promítli dokument Velký vlastenecký výlet. Snímek režiséra Robina...

21. srpna 2025  9:33

Mrtvému praseti tváří v tvář. V Bechyni umění člověka nenechá chladným

Kdybyste do Bechyně sezvali všechny, kteří se do její historie v průběhu staletí otiskli, ocitli byste v dost zajímavé společnosti. Od Přemysla Otakara II., Petra Voka přes Františka Křižíka až po...

21. srpna 2025  8:30

Sex Pistols na Rock for People neoslnili, předčí je jejich bývalý zpěvák na TrutnOFF 2025?

V areálu Bojiště v Trutnově otevře brány fanouškům festival TrutnOFF Open Air od 21. do 24. srpna 2025. Letošní ročník je věnován připomínce „Anděla z Dachau“, výročí 80 let od konce 2. světové války...

21. srpna 2025

Mladí s jinou sexuální orientací to dnes mají mnohem snazší, míní herec Sklenář

Premium

Přemýšlivý a zadumaný intelektuál. Zároveň vtipný vypravěč a bavič, živelný extrovert, jenž klidně na fotografy vystrčí holý zadek. Herec a zpěvák Jan Sklenář je lehce poťouchlým duchem v muzikálu...

20. srpna 2025

Blíží se český ponurý thriller Stvůry. Ani herci Hádek s Ryškou netušili, kdo je vrah

Napínavý příběh s ponurou atmosférou a nečekanými zvraty. To slibuje snímek Stvůry, který vychází ze stejnojmenné knižní předlohy od Kristýny Trpkové. Krimithriller režiséra Jana Těšitele uvidí...

20. srpna 2025  16:17

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Útěk ze stínu Padesáti odstínů. Krásná Dakota Johnsonová obsadila naše kina

Premium

Ač dcera slavných herců stála před kamerou už jako školačka, proslulost jí přinesla až erotická trilogie Padesát odstínů šedi, temnoty a svobody. První díl točila Dakota Johnsonová v pětadvaceti,...

20. srpna 2025

Pankáč a prezident. Začíná festival TrutnOFF, nabídne dívčí metal i bohoslužby

Ve čtvrtek 21. srpna odstartuje v Trutnově 41. ročník festivalu TrutnOFF. Letos jej pořadatelé věnovali 80 letům od konce druhé světové války a připomínce srpnových událostí roku 1968. Podpořil ho i...

20. srpna 2025  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.