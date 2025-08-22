Do páté řady seriálu Temný případ míří Nicolas Cage. Vyšetřovat bude v New Yorku

Podle časopisu Variety je Nicolas Cage krátce před podpisem smlouvy na hlavní roli newyorského detektiva Henryho Logana v páté řadě seriálu Temný případ.
V minulých sezonách se v hlavních rolích objevili Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Colin Farrell, Rachel McAdamsová, Mahershala Ali a Jodie Fosterová. Harrelson, McConaughey, Ali a Fosterová byli za své výkony v příslušných sezonách nominováni na cenu Emmy. Jodie Fosterová za svůj výkon v čtvrté řadě s názvem Noční krajina získala jak cenu Emmy, tak Zlatý glóbus.
Pro Nicolase Cage by to byla teprve druhá hlavní role v televizním seriálu. Loni přijal roli noirového Spider-Mana, jemuž před šesti lety propůjčil svůj hlas v animovaném snímku Spider-Man: Paralelní světy. Teď si ho zahraje v chystané live-action minisérii od společností MGM+ a Amazon Prime Video s názvem Noir.
Podrobnosti o páté řadě seriálu Temný případ jsou zatím drženy v tajnosti. Jisté je jen to, že se bude odehrávat v oblasti zátoky Jamaica Bay v New Yorku. Scenáristkou nové řady je opět mexická režisérka Issa Lópezová a natáčení by mělo začít příští rok a vysílána pak bude v roce 2027. Podle Lopézové najdou diváci v nové řadě jisté souvislosti s předchozí sezonou, která se odehrávala na Aljašce.
První řada seriálu se vysílala na HBO v roce 2014 a stala se tehdy nejsledovanějším premiérovým pořadem na HBO. Podle stanice byla čtvrtá („aljašská“) řada s Jodie Fosterovou dosud nejsledovanější částí seriálu s 12,7 miliony diváků napříč platformami. Dlužno dodat, že první série nebyla ve své době tak snadno dostupná, jako tato čtvrtá.