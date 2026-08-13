Temnější než Most!, ale s drsnými vtipy. První ukázky ze seriálu Oddíl B

Nový seriál Oddíl B se odehrává ve vězení, kde se dvacetiletý David Broulík (Tadeáš Moravec) ocitá úplně mimo svůj dosavadní svět. Zatímco doma tvrdí, že nastupuje do cizinecké legie, ve skutečnosti nastupuje tříletý trest odnětí svobody. Jako čerstvý vězeň poznává tvrdá pravidla života v nápravném zařízení, nové spojence i nebezpečné protivníky.
Seriál Oddíl B vznikl podle mnoha skutečných historek ze světa za mřížemi.
„V době natáčení seriálu Most! nás během obědové pauzy Zdeněk Godla často bavil svými historkami z vězení. Překvapilo mě, že Zdeněk na dobu za katrem vzpomíná s upřímným humorem, na něco sice smutného a nepříjemného, ale pořád jako na vzpomínku, které se sám chce spíš smát. Jeho příběhy byly absurdní, nepochopitelné a mnohdy také neuvěřitelné,“ vzpomíná režisér Jan Prušinovský.
Scénář napsal spolu s Petrem Kolečkem, navázali tak na předchozí úspěšnou spolupráci na seriálech Okresní přebor či Most!.
„Pro spoustu odsouzených je vězení nuda, pohled z okna a přežít den. Jsou lidé, pro které je vězení zaměstnání. Překvapivě je vězení pro spoustu lidí domov a možná i jediná funkční rodina,“ říká režisér, scenárista a producent Oddílu B Jan Prušinovský.
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Těžké bylo podle Kolečka vyvážit ve scénáři to, aby diváci mohli postavám fandit a zároveň přiznat, že hrdinové nejsou nevinní. „Je to temnější, než byl Most. Zároveň humor je způsob, jak to tam přežít,“
„Petr Kolečko umí být k postavám krutý a Honza Prušinovský je má rád. Tím vznikají skvělé situace, ve kterých s postavami trpíme,“ říká ředitel vývoje skupiny Nova Michal Reitler, který produkoval úspěšné a oceňované seriály Případy 1. oddělení, Metanol, Dukla 61, Devadesátky, Iveta či Král Šumavy: Fantom temného kraje.