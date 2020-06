TELEVIZIONÁŘ: De Niro versus Kubišová. Pravý čas pro muzikály

V sobotu se vysílá filmový muzikál New York, New York proslavený hymnou velkoměsta, do kterého si hned tak asi nezaletíme, a v neděli Touha jménem Einodis, záznam muzikálu divadelního, jenž zas už není na repertoáru.

Newyorský příběh se odehrává v roce 1945, kdy se při oslavách porážky Japonska potkají v nočním klubu samolibý saxofonista a zpěvačka, která od dosavadních vystoupení pro vojáky chce postoupit do vyšších pater showbyznysu.

Pár, který zjistí, že dvoukariérový vztah lásce nepřeje, hrají Robert de Niro a Liza Minnelliová. Režíroval je Martin Scorsese, jenž svůj snímek označil za „muzikálový film noir“.

Mimochodem od herců žádal v řadě scén improvizaci a traduje se, že tým se tehdy společně vydal na soukromý koncert ruského písničkáře Vladimíra Vysockého při jeho jediné cestě do Spojených států.

Zajímavé zákulisí má i Touha jménem Einodis líčící osud baronky Sidonie Nádherné, poslední majitelky zámku Vrchotovy Janovice. V inscenaci pražského Divadla Ungelt se totiž potkaly Marta Kubišová a Aneta Langerová. Vznikla pro letní produkce, takže i na obrazovku jde v pravý čas.