TELEVIZIONÁŘ: Proč varskou poctu dvěma herečkám završí někdo třetí

Jmenovitě Daniela Kolářová, která si ke své festivalové poctě v kině vybrala veselohru Kulový blesk, a Robin Wrightová, jejíž volba se týkala rovněž odlehčeného žánru, jmenovitě parodické pohádky Princezna Nevěsta.

Oba snímky si však připomenou pouze návštěvníci Varů na velkém plátně, kdežto Kavčí hory po přímém přenosu ze zakončení přehlídky nasadí úplně jiný titul, romantickou komedii Lepší už to nebude.

Jakkoli jde o parádní film, důvod jeho volby právě po karlovarském ceremoniálu poněkud uniká: Jack Nicholson a Helen Huntová, kteří za své výkony získali Oscara, totiž nejsou mezi hosty festivalu hlášeni.

Dá se předpokládat, že k festivalovým holdům oběma herečkám nemá ČT zřejmě vysílací práva, Kulový blesk už letos vysílala Nova, Princezna Nevěsta se za pár dní vynoří na HBO, ale že by se v zásobárně nenašly jiné tituly s bližší návazností na filmový svátek?

Možná to jenom nestojí za námahu, sledovanost karlovarské tečky se v minulosti pohybovala pouze kolem tří set tisíc diváků a jestliže Nova ve stejný večer vysílá líbivou akci plus dráždivou erotiku, tedy hollywoodské filmy Tomb Raider a Padesát odstínů šedi, opravdu těžko se hledá pořad spojený s uměleckým festivalem, který by konkurenci zadupal do země.