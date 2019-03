TELEVIZIONÁŘ: Pětadvacet roků s Novou. Odmala show a zase show

Paradoxní je, že jedním z průvodců titulu 25 let TV Nova – Všechno nejlepší bude Jitka Boho, jíž v roce startu Novy byly dva roky, takže si mohla nanejvýše hrát s plyšovým maskotem televize, růžovým zajícem Zazou.

Do školy už nedávnou ikonu klání Tvoje tvář má známý hlas provázeli jeho předchůdci Rozjezdy pro hvězdy a Do-re-mi, do puberty pak soutěž Česko hledá SuperStar, jíž se posléze účastnila, občanský průkaz dostávala za éry taneční show Bailando.

Kolem jejích dvacetin se zrodil první ročník soutěže The Voice Česko Slovensko, která se právě vysílá znovu, načež už nastoupila éra Tvojí tváře – a ještě předtím se Jitka Boho prošla přenosem Novy jako Česká Miss.

Takže z pohledu nejmladší pamětnice se dá říci, že se vlastně nic nezměnilo: Senzibilšou, Go Go šou nebo Čundrcountryshow, pořád zuří nějaká show. A jak ještě před zrodem Novy prorocky zpíval Freddie Mercury, show must go on.