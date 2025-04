Televizní tipy na Velký pátek 18. dubna 2025

Filmové lahůdky

Filmové lahůdky Pořad Čas TV stanice Krakonoš a lyžníci 13:30 Prima Ať žijí duchové! 18:20 Seznam TV Tučňáci z Madagaskaru 20:00 Nova Cinema Ben Hur 21:45 Nova Cinema Sejmi eso 22:05 ČT2

Krakonoš a lyžníci (Prima, 13:30). Po dobrém velikonočním obědě láká televize k posezení s oblíbeným filmem z roku 1980. Karel Heřmánek a Ondřej Havelka v hlavních rolích zaručují skvělou zábavu pro malé i velké.

Tučňáci z Madagaskaru (Nova Cinema, 20:00). Kdo by odolal roztomilým animovaným tučňákům? Supertajní agenti Skipper, Rico, Kowalski a Vojín jsou připraveni kdykoliv a kdekoliv zasáhnout. To s radostí a vtipností sobě vlastní předvedou ve svém vlastním filmu.

Ben Hur (Nova Cinema, 21:45). Klasika v novém kabátě s Morganem Freemanem slibuje náročnějším divákům silný filmový zážitek. Film režiséra Timura Bekmambetova natočený podle stejnojmenného románu Lewa Wallace.

Sejmi eso (ČT2, 22:05). Akční krimi ve zběsilém tempu s hvězdnou hereckou sestavou Ryan Reynolds, Ray Liotta, Ben Affleck a Andy Garcia. Nenechte si ujít zběsilé tempo a nečekané zvraty.

Velikonoční nadílka zajímavých pořadů bude opravdu bohatá.

Pro celou rodinu

Pro celou rodinu Pořad Čas TV stanice Zpívej 2 12:25 Nova S tebou mě baví svět 16:30 Seznam TV

S tebou mě baví svět (Seznam TV, 16:30). Co by to bylo za svátky bez české komedie století? Milý příběh plný přátelství a rodinných patálií nikdy neomrzí. Že, má sladká Emčo?

Pohádky

Pohádky Pořad Čas TV stanice Asterix a Obelix ve službách Jejího Veličenstva 9:15 Prima Koloběžka První 9:45 ČT1 Šíleně smutná princezna 20:10 Seznam TV

Asterix a Obelix ve službách Jejího Veličenstva (Prima, 9:15). Pro nejmenší je tu hned po probuzení dobrodružství s oblíbeným Asterixem a Obelixem ve hvězdném obsazení francouzských legend Gérard Depardieu a Jean Rochefort, anglickou královnu hraje Catherine Deneuve.

Koloběžka První (ČT1, 9:45). Okouzlující Dagmar Patrasová a charismatický Jan Čenský v půvabné adaptaci Werichovy pohádky.

Šíleně smutná princezna (Seznam TV, 20:10). Kultovní pohádka, která k Velikonocům zkrátka patří.

Klasika

Klasika Pořad Čas TV stanice Škola základ života 10:25 Nova

Škola základ života (Nova, 10:25). Nestárnoucí komedie z roku 1938 s legendárními herci jako Ladislav Pešek a Jaroslav Marvan.

Dokumenty

Dokumenty Pořad Čas TV stanice Poutní místa – Vítochov a Sázava 11:55 ČT2 Karel Gott: Všem dívkám, co jsem měl kdy rád 17:15 Barrandov Krásy evropského pobřeží 19:15 ČT2

Hudba Pořad Čas TV stanice André Rieu v Schönbrunnu 20:05 Barrandov Ikony Kamila Střihavky s Annou K. 20:15 ČT art

Velikonoční TV program na Bílou sobotu 19. 4. 2025

Filmové lahůdky

Filmové lahůdky Pořad Čas TV stanice Rozchod! 12:15 Nova Adéla ještě nevečeřela 16:35 ČT1 Muž jménem Otto 17:25 Nova Cinema Vesničko má středisková 21:10 ČT1 Nepřítel před branami 22:25 Prima

Rozchod! (Nova, 12:15). Jennifer Anistonová a Vince Vaughn se nejdřív milovali, a pak se začali nenávidět.

Adéla ještě nevečeřela (ČT 1, 16:35 ČT1). Vtípky Michala Dočolomanského a především postava komisaře Ledviny v podání Rudolfa Hrušínského nikdy neomrzí.

Muž jménem Otto (Nova Cinema, 17:25). Tom Hanks jako strašlivý bručoun, který chce utajit, že má dobré srdce. Natočeno podle skvělé knihy. Tento film je skrytým klenotem letošního velikonočního televizního programu.

Vesničko má středisková (ČT1, 21:10). S každým dalším shlédnutím člověk oceňuje laskavost Zdeňka Svěráka coby scenáristy.

Nepřítel před branami (Prima, 22:25). Vysoce ceněný válečný film ve velké koprodukci z roku 2001. V dramatickém krvavém válečném střetu probíhá souboj ruského ostřelovače Vasilije Zajceva s německým rozvědčíkem majorem Konigem. Příběh je inspirován stejnojmennou knihou amerického historika Williama Craiga.

Rodinné

Rodinné Pořad Čas TV stanice 50x a stále poprvé 7:30 Nova Zamilovaný profesor 10:20 Nova Rodina na baterky 13:35 Nova Cinema Matrix Resurrections 20:00 Nova Cinema Gravitace 23:55 Nova

50x a stále poprvé (Nova, 7:30). Vtipné a láskyplné s Adamem Sandlerem a Drew Barrymoreovou.

Zamilovaný profesor (Nova, 10:20). Eddie Murphy ve výborné formě.

Rodina na baterky (Nova Cinema, 13:35). Zábavnému animovanému filmu dala Mirka Spáčilová 75 procent!

Matrix Resurrections (Nova Cinema, 20:00). Znovuzrozený Matrix si dělá legraci sám ze sebe a svého kultu.

Gravitace (Nova, 23:55). Sandra Bullocková a George Clooney sami ve vesmíru. Mimo raketu. Napínavé až do konce.

Pohádky

Pohádky Pořad Čas TV stanice Kačenka a zase ta strašidla 10:25 Seznam TV Ať žijí duchové! 15:55 Seznam TV Obušku, z pytle ven! 20:10 Seznam TV S čerty nejsou žerty 20:15 Prima

Kačenka a zase ta strašidla (Seznam TV, 10:25). Zábavná souhra Jiřiny Bohdalové s Evou Vejmělkovou a Svatoplukem Benešem.

S čerty nejsou žerty (Prima, 20:15). Skvostný kníže Viktor Preiss, Lucifer Karel Heřmánek, čert Ondřej Vetchý, dobrotivý Vladimír Dlouhý a pan král Josef Kemr. Co si přát více?

Klasika

Klasika Pořad Čas TV stanice Osobní strážce 14:35 Nova Fešák Hubert 14:50 Prima Babička (1/2) 15:05 ČT1 Kde alibi nestačí 16:40 Prima Slunce, seno a pár facek 21:45 Seznam TV

Osobní strážce (Nova, 14:35). Špičkový osobní strážce Frank Farmer je jedna z nejlepších rolí Kevina Costnera a Whitney Houston zde nádherně zpívá.

Fešák Hubert (Prima, 14:50). Karel Heřmánek jako žižkovský švihák a Petr Kostka jako policejní inspektor Mourek.

Kde alibi nestačí (Prima, 16:40). Na kriminalisty Tůmu s Líbalem, tedy Karla Högera s Josefem Bekem, se dá dívat pořád dokola.

Dokumenty

Dokumenty Pořad Čas TV stanice Šéflékařky 14:30 ČT2 Tajemství Stelly Zázvorkové 15:15 Barrandov Řecko z výšky 16:45 ČT2 Postřehy odjinud 19:40 ČT2

Šéflékařky (ČT2, 14:30). Tři respektované ženy stojící v čele lékařských pracovišť v Olomouci, Ústí nad Labem a Praze.

Tajemství Stelly Zázvorkové (Barrandov, 15:15). Herečka a ženská, která měla říz!

Řecko z výšky (ČT2, 16:45). Kréta a východní ostrovy.

Postřehy odjinud (ČT2, 19:40). Gruzie očima Petra Voldána.

Hudba

Hudba Pořad Čas TV stanice Ray Charles v Paříži 1968 21:50 ČT art

Televizní program na Boží hod velikonoční – neděli 20. 4. 2025

Filmové lahůdky

Filmové lahůdky Pořad Čas TV stanice Muž jménem Otto 12:35 Nova Cinema Babička (2/2) 14:15 ČT1 Kurz manželské touhy 21:10 ČT1 Misie 21:55 ČT2 #annaismissing 22:50 Nova

Babička (2/2) (ČT1, 14:15). Za dvojdílným filmem s Terezií Brzkovou a Libuší Šafránkovou stojí scenárista František Pavlíček, který napsal i Tři oříšky pro Popelku, a režisér Antonín Moskalyk.

Kurz manželské touhy (ČT1, 21:10). O pěti manželských párech, které chtějí vrátit do svých životů vášeň a touhu. Víkendová terapie v luxusním resortu ale končí násilným činem. Nebo to snad bylo všechno jinak?

Misie (ČT2, 21:55). Jeremy Irons a Robert De Niro proti sobě za zvuků působivé hudby Ennia Morriconeho ve velkolepé fresce o střetu koloniálních a politických zájmů Španělska, Portugalska a Vatikánu, na něž doplatily misie, zakládané v nepřístupné latinskoamerické džungli jezuity.

Rodinné

Rodinné Pořad Čas TV stanice Tučňáci z Madagaskaru 11:00 Nova Cinema Hop – a je tu lidoop 11:55 Nova Záhada hlavolamu 14:20 Seznam TV Superman se vrací 16:55 Nova Cinema Obr Dobr 20:00 Nova Cinema

Hop - a je tu lidoop (Nova, 11:55). V české komedii z roku 1977 džin splní každé přání tomu, kdo otevře láhev. A když se dostane do špatných rukou, může to tu být samá opice!

Záhada hlavolamu (Seznam TV, 14:20). Kdo by neznal Jaroslava Foglara, autora Rychlých šípů. Jeho dílo v roce 1993 zfilmoval režisér Petr Kotek.

Pohádky

Pohádky Pořad Čas TV stanice Hrátky s čertem 16:25 Nova Obušku, z pytle ven! 16:40 Seznam TV Byl jednou jeden král 17:05 Prima

Hrátky s čertem (Nova, 16:25). Josef Bek jako vysloužilý voják Martin Kabát zachraňuje princeznu Dišperandu a její služebnou Káču.

Byl jednou jeden král (Prima, 17:05). Král Já První v podání Jana Wericha a Vlasta Burian jako Atakdále řeší, jestli je sůl nad zlato.

Klasika

Klasika Pořad Čas TV stanice Jana Eyrová 16:50 Kino Barrandov S tebou mě baví svět 20:10 Seznam TV Sedm 22:25 Nova Cinema

Sedm (Nova Cinema, 22:25). Morgan Freeman a Brad Pitt loví Kevina Spaceyho v opravdu hodně temném thrilleru.

Dokumenty

Dokumenty Pořad Čas TV stanice Naše tradice 9:30 ČT2 Počesku 11:15 ČT2 Diana: den, kdy celý svět zaplakal 14:20 ČT2 Tajemství Rudolfa Hrušínského 15:10 Barrandov Jizerské hory – příběh jedinečné krajiny 15:35 ČT2 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky 22:00 Barrandov

Naše tradice (ČT2, 9:30). Miroslav Táborský představuje tradiční pokrmy velikonočního hodování a účastní se pravé venkovské pomlázky.

Počesku (ČT2, 11:15). S Václavem Žmolíkem v Moravském krasu.

Diana: den, kdy celý svět zaplakal (ČT2, 14:20). Dokument se vrací k princeznině pohřbu, který se konal 6. září 1997 v Londýně.

Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky (Barrandov, 22:00). Osobní zpověď legendárního investigativního novináře o divokých devadesátkách, plných kriminálních kauz a šokujících odhalení.

Kutilské pořady

Pro kutily Pořad Čas TV stanice My, chalupáři 9:25 Nova České chaty snů 16:00 Prima

Co bude v televizi na Velikonoční pondělí 21. 4. 2025?

Filmové lahůdky

Filmové lahůdky Pořad Čas TV stanice Slavíci v kleci 9:35 ČT2 Vesničko má středisková 14:40 ČT1 Osobní strážce 20:00 Nova Cinema Notting Hill 20:00 ČT2 Kytice 20:15 ČT art Piargy 22:05 ČT art

Slavíci v kleci (ČT2, 9:35). Slavný dirigent se stane učitelem hudby v chlapeckém internátu plném sígrů. Film nominovaný na Oscara.

Rodinné

Rodinné Pořad Čas TV stanice Ať žijí duchové! 10:15 Seznam TV Přes palubu 10:20 Prima Chobotnice z II. patra 10:30 Nova Asterix: Sídliště bohů 13:25 Nova Cinema Obr Dobr 15:05 Nova Cinema

Ať žijí duchové! (Seznam TV, 10:15). Připomeňte si nesmrtelné hity Každý den nebo Hajný je lesa pán.

Přes palubu (Prima, 10:20). Komedie, při které se poznali Goldie Hawnová a Kurt Russel. Herci jsou spolu už přes 40 let.

Chobotnice z II. patra (Nova, 10:30). První příběh formeláků na pražské Kampě.

Pohádky

O princezně, která ráčkovala (ČT1, 9:15). Pohádka má skvostné obsazení – Dagmar Patrasová a Jan Čenský jako princezna a zahradník, Iva Janžurová jako královna a Jiří Krampol jako vypočítavý rádce.

Jezerní královna (Seznam TV, 12:10). Ivana Chýlková jako zlá Jezerní královna a mladičká Jitka Schneiderová jako princezna Odetta. Miloš Macourek s Václavem Vorlíčekm předělali Labutí jezero na pohádku se šťastným koncem.

Klasika

Klasika Pořad Čas TV stanice Limonádový Joe 12:40 Prima Císařův pekař 16:20 ČT1 Pekařův císař 17:45 ČT1

Dokumenty

Dokumenty Pořad Čas TV stanice Italské romantické ostrovy 11:10 ČT2 Překvapivě zajímavý svět koz 15:25 ČT2 Zvony pro Šumavu 16:15 ČT2 Tajemství Josefa Laufera 20:05 Barrandov Tajemství Josefa Dvořáka 21:00 Barrandov

Přejeme vám krásné Velikonoce v kruhu rodiny.