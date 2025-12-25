Co nepropásnout v televizi na Štěpána? 26. prosinec začne Kostí v krku

Televizní program na druhý svátek vánoční, pátek 26. prosince 2025, je plný oddechové zábavy. Těšte se na Lotranda a Zubejdu, nestárnoucí S čerty nejsou žerty nebo pohádku Princ a Večernice. Připravte se na finále televizního vánočního maratonu!
Juraj Ďurdiak a Libuše Šafránková v pohádce Princ a Večernice (1978)

Juraj Ďurdiak a Libuše Šafránková v pohádce Princ a Večernice (1978) | foto: FTV Prima

Televizní program na Vánoce 2025 slibuje jednu filmovou lahůdku za druhou.

Dopoledne a čas oběda

Druhý svátek vánoční nabízí bohatý dopolední program s důrazem na klasické pohádky a laskavé komedie.

Výběr z TV programu na dopoledne 26. prosince 2025
ČasNa co se dívat?ProgramŽánr a rok výroby
6:00Kost v krkuČT1Dokument / 1973
6:00Lízin let do nebePrimaKomedie / 1937
5:55Shrek 2NovaAnimovaný / 2004
6:30Jak si zasloužit princeznuČT1Pohádka / 1994
7:35Doba ledová: Mamutí VánoceNovaAnimovaný / 2011
7:45O princezně Jasněnce a létajícím ševciČT1Pohádka / 1987
7:55Unesená princeznaPrimaAnimovaný / 2020
7:55O medvědu OndřejoviNovaPohádka / 1959
9:00Tři přání pro PopelkuNovaRomantická pohádka / 2021
9:10Princezna ze mlejna 2ČT1Pohádka / 2000
9:40PrstýnekPrimaKomedie / 1945
10:45Nekonečný příběhNovaDobrodružný / 1984
11:05Svatojánský věnečekČT1Pohádka / 2015
11:25Ledové královstvíPrimaAnimovaný / 2019
12:35Císařův pekařNovaHistorický film / 1951
12:45ZlatovláskaČT1Pohádka / 1973
13:05Princezna na hráškuPrimaPohádka / 2024

Ledové království (2019), 11:25 na TV Prima
Celosvětový animovaný hit, který si podmanil srdce dětí i dospělých. Příběh nás zavádí do království Arendelle, které proklela věčná zima. Nebojácná a věčně optimistická Anna se proto vydává na velkolepou výpravu, aby nalezla svou sestru Elsu a její ledová kouzla zlomila.

Na cestě plné mýtických trollů a drsných velehor ji doprovází drsný horal Kristoff, věrný sob Sven, a především milovaný sněhulák Olaf, který do mrazivého dobrodružství vnáší nefalšovaný humor.

Kromě vizuálně úchvatné podívané film proslul svými chytlavými písničkami, v čele s oscarovým hitem Let it go, které doplňují tento dojemný příběh o síle sesterské lásky a odvaze.

Zlatovláska (1973), 12:45 na ČT1

Pojďme společně zavzpomínat na tuto nezapomenutelnou klasiku a její představitelku, herečku Jorgu Kotrbovou, která nás nedávno opustila. Její Zlatovláska zůstane navždy zapsána v našich srdcích jako symbol křehké krásy a laskavosti.

Petr Štěpánek a Jorga Kotrbová v televizní pohádce Vlasty Janečkové Zlatovláska (1973)

Odpolední pohoda

Odpoledne Druhého svátku vánočního patří pohádkám, u kterých si odpočine celá rodina. Zlatým hřebem je legendární rodinná komedie.

Odpolední TV program 26. prosince 2025
ČasNa co se dívat?ProgramŽánr a rok výroby
14:00Lotrando a ZubejdaČT1Pohádka / 1996
14:10Shrek TřetíNovaAnimovaný / 2007
14:45Zakletá EllaPrimaRomantická pohádka / 2004
15:45Korunní princČT1Pohádka / 2015
15:55Tři bratřiNovaPohádka / 2014
16:25Kráska a zvířePrimaRomantický / 2017
17:20Jak dostat tatínka do polepšovnyČT1Komedie / 1978
17:45NebojsaNovaPohádka / 1988

Lotrando a Zubejda (1996), 14:00 na ČT1
Jedna z nejoblíbenějších porevolučních pohádek. Lotrando, syn zlodušného loupežníka, dostal výchovu u mnichů. Vrátil se však nejen vzdělaný, ale i slušně vychovaný. A nyní u smrtelné postele svému otci slíbil, že po něm řádně převezme jeho řemeslo. Laskavý příběh plný humoru a písniček.

Jak dostat tatínka do polepšovny (1978), 17:20 na ČT1
Další film Marie Poledňákové navazuje na Jak vytrhnout velrybě stoličku a je jednou z nejlepších rodinných komedií všech dob. Příběh o lásce, ale i rozmarech otce Luboše a syna Vaška v divoké přírodě. Takhle si maminka Anna prázdniny opravdu nepředstavovala.

Tři bratři (2014), 15:55 na TV Nova
Český hudební pohádkový hit s Vojtěchem Dykem, Tomášem Klusem a Zdeňkem Piškulou, kde se klasické pohádky proplétají moderním způsobem. Ideální příběh na odpolední lenošení.

Hlavní večerní vysílání

Večer se rozjíždí ten nejsilnější sváteční kalibr. Čeká nás absolutní pohádková klasika i moderní hity.

Večer v televizi 26.12.2025
ČasNa co se dívat?ProgramŽánr a rok výroby
20:10Klíč svatého PetraČT1Pohádka / 2023
20:15Princ a VečernicePrimaPohádka / 1978
20:20S čerty nejsou žertyNovaPohádka / 1984
21:40Slavnosti sněženekČT1Komedie / 1983
21:55IndiánPrimaKomedie / 2022
22:15Zelená míleNovaDrama / 1999

S čerty nejsou žerty (1984), 20:20 na TV Nova
Jedna z nejoblíbenějších českých pohádek. Mladý mlynář Petr Máchal, který se nebál čertů, hledá spravedlnost a najde lásku v příběhu plném humoru, pekelných nástrah a samozřejmě nezapomenutelných hlášek. Pohádka, kterou zaručeně musíte vidět každý rok.

Princ a Večernice (1978), 20:15 na TV Prima
Klasická romantická pohádka o princi Velenovi, který během jedné noci neuváženě provdá tři sestry neznámým chlapíkům, kteří si o ně řeknou - Větrníkovi, Měsíčníkovi a Slunečníkovi. O něj zase projeví zájem jejich sestra Večernice. Vše se ale samozřejmě, jak už to tak v pohádkách bývá, ještě více zamotá. A na Velenovi je, aby vše rozmotal a zachránil Večernici ze spárů Mrakomora.

Klíč svatého Petra (2023), 20:10 na ČT1
Výpravnou koprodukční pohádku Karla Janáka provází komediální zápletka: zloděj Vilém, podvodnice Emílie a nevinný Tobiáš okradou svatého Petra o klíč k nebeské bráně. Petr je pošle zpět na zem, aby klíč našli. Pátrání je zavede na zámek, kde je čeká krásná princezna a intriky zrádných kancléřů.

Lukáš Příkazký, Sára Korbelová a Filip Březina v pohádce Klíč svatého Petra (2023)

Zelená míle (1999), 22:15 na TV Nova
Pro ty, kteří chtějí vyměnit pohádky za emotivní filmový zážitek, je zde oceňované drama s Tomem Hanksem, založené na románu Stephena Kinga.

