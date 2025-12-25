Co nepropásnout v televizi na Štěpána? 26. prosinec začne Kostí v krku

Televizní program na Vánoce 2025 slibuje jednu filmovou lahůdku za druhou.
Dopoledne a čas oběda
Druhý svátek vánoční nabízí bohatý dopolední program s důrazem na klasické pohádky a laskavé komedie.
|Čas
|Na co se dívat?
|Program
|Žánr a rok výroby
|6:00
|Kost v krku
|ČT1
|Dokument / 1973
|6:00
|Lízin let do nebe
|Prima
|Komedie / 1937
|5:55
|Shrek 2
|Nova
|Animovaný / 2004
|6:30
|Jak si zasloužit princeznu
|ČT1
|Pohádka / 1994
|7:35
|Doba ledová: Mamutí Vánoce
|Nova
|Animovaný / 2011
|7:45
|O princezně Jasněnce a létajícím ševci
|ČT1
|Pohádka / 1987
|7:55
|Unesená princezna
|Prima
|Animovaný / 2020
|7:55
|O medvědu Ondřejovi
|Nova
|Pohádka / 1959
|9:00
|Tři přání pro Popelku
|Nova
|Romantická pohádka / 2021
|9:10
|Princezna ze mlejna 2
|ČT1
|Pohádka / 2000
|9:40
|Prstýnek
|Prima
|Komedie / 1945
|10:45
|Nekonečný příběh
|Nova
|Dobrodružný / 1984
|11:05
|Svatojánský věneček
|ČT1
|Pohádka / 2015
|11:25
|Ledové království
|Prima
|Animovaný / 2019
|12:35
|Císařův pekař
|Nova
|Historický film / 1951
|12:45
|Zlatovláska
|ČT1
|Pohádka / 1973
|13:05
|Princezna na hrášku
|Prima
|Pohádka / 2024
Ledové království (2019), 11:25 na TV Prima
Celosvětový animovaný hit, který si podmanil srdce dětí i dospělých. Příběh nás zavádí do království Arendelle, které proklela věčná zima. Nebojácná a věčně optimistická Anna se proto vydává na velkolepou výpravu, aby nalezla svou sestru Elsu a její ledová kouzla zlomila.
Na cestě plné mýtických trollů a drsných velehor ji doprovází drsný horal Kristoff, věrný sob Sven, a především milovaný sněhulák Olaf, který do mrazivého dobrodružství vnáší nefalšovaný humor.
Kromě vizuálně úchvatné podívané film proslul svými chytlavými písničkami, v čele s oscarovým hitem Let it go, které doplňují tento dojemný příběh o síle sesterské lásky a odvaze.
Zlatovláska (1973), 12:45 na ČT1
Pojďme společně zavzpomínat na tuto nezapomenutelnou klasiku a její představitelku, herečku Jorgu Kotrbovou, která nás nedávno opustila. Její Zlatovláska zůstane navždy zapsána v našich srdcích jako symbol křehké krásy a laskavosti.
Odpolední pohoda
Odpoledne Druhého svátku vánočního patří pohádkám, u kterých si odpočine celá rodina. Zlatým hřebem je legendární rodinná komedie.
|Čas
|Na co se dívat?
|Program
|Žánr a rok výroby
|14:00
|Lotrando a Zubejda
|ČT1
|Pohádka / 1996
|14:10
|Shrek Třetí
|Nova
|Animovaný / 2007
|14:45
|Zakletá Ella
|Prima
|Romantická pohádka / 2004
|15:45
|Korunní princ
|ČT1
|Pohádka / 2015
|15:55
|Tři bratři
|Nova
|Pohádka / 2014
|16:25
|Kráska a zvíře
|Prima
|Romantický / 2017
|17:20
|Jak dostat tatínka do polepšovny
|ČT1
|Komedie / 1978
|17:45
|Nebojsa
|Nova
|Pohádka / 1988
Lotrando a Zubejda (1996), 14:00 na ČT1
Jedna z nejoblíbenějších porevolučních pohádek. Lotrando, syn zlodušného loupežníka, dostal výchovu u mnichů. Vrátil se však nejen vzdělaný, ale i slušně vychovaný. A nyní u smrtelné postele svému otci slíbil, že po něm řádně převezme jeho řemeslo. Laskavý příběh plný humoru a písniček.
Jak dostat tatínka do polepšovny (1978), 17:20 na ČT1
Další film Marie Poledňákové navazuje na Jak vytrhnout velrybě stoličku a je jednou z nejlepších rodinných komedií všech dob. Příběh o lásce, ale i rozmarech otce Luboše a syna Vaška v divoké přírodě. Takhle si maminka Anna prázdniny opravdu nepředstavovala.
Tři bratři (2014), 15:55 na TV Nova
Český hudební pohádkový hit s Vojtěchem Dykem, Tomášem Klusem a Zdeňkem Piškulou, kde se klasické pohádky proplétají moderním způsobem. Ideální příběh na odpolední lenošení.
Hlavní večerní vysílání
Večer se rozjíždí ten nejsilnější sváteční kalibr. Čeká nás absolutní pohádková klasika i moderní hity.
|Čas
|Na co se dívat?
|Program
|Žánr a rok výroby
|20:10
|Klíč svatého Petra
|ČT1
|Pohádka / 2023
|20:15
|Princ a Večernice
|Prima
|Pohádka / 1978
|20:20
|S čerty nejsou žerty
|Nova
|Pohádka / 1984
|21:40
|Slavnosti sněženek
|ČT1
|Komedie / 1983
|21:55
|Indián
|Prima
|Komedie / 2022
|22:15
|Zelená míle
|Nova
|Drama / 1999
S čerty nejsou žerty (1984), 20:20 na TV Nova
Jedna z nejoblíbenějších českých pohádek. Mladý mlynář Petr Máchal, který se nebál čertů, hledá spravedlnost a najde lásku v příběhu plném humoru, pekelných nástrah a samozřejmě nezapomenutelných hlášek. Pohádka, kterou zaručeně musíte vidět každý rok.
Princ a Večernice (1978), 20:15 na TV Prima
Klasická romantická pohádka o princi Velenovi, který během jedné noci neuváženě provdá tři sestry neznámým chlapíkům, kteří si o ně řeknou - Větrníkovi, Měsíčníkovi a Slunečníkovi. O něj zase projeví zájem jejich sestra Večernice. Vše se ale samozřejmě, jak už to tak v pohádkách bývá, ještě více zamotá. A na Velenovi je, aby vše rozmotal a zachránil Večernici ze spárů Mrakomora.
Klíč svatého Petra (2023), 20:10 na ČT1
Výpravnou koprodukční pohádku Karla Janáka provází komediální zápletka: zloděj Vilém, podvodnice Emílie a nevinný Tobiáš okradou svatého Petra o klíč k nebeské bráně. Petr je pošle zpět na zem, aby klíč našli. Pátrání je zavede na zámek, kde je čeká krásná princezna a intriky zrádných kancléřů.
Zelená míle (1999), 22:15 na TV Nova
Pro ty, kteří chtějí vyměnit pohádky za emotivní filmový zážitek, je zde oceňované drama s Tomem Hanksem, založené na románu Stephena Kinga.