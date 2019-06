Vinnetou, Hospoda, Chalupáři. Letní televize mají stále stejné zbraně

Letní programové schéma zahájí Nova již 17. června. Seriál Policie Modrava bude vysílat v neděli a pondělí, Kriminálku Anděl od úterý do čtvrtka. Na pondělní krimi navážou dva díly Okresního přeboru, v úterý a ve středu dvojitý díl Comebacku. Od 1. července utvoří každý všední podvečer soutěžní pořad Co na to Češi, sitcom Krok za krokem a seriál Hospoda.

Od slovenské TV Markíza převezme Nova na čtvrteční večery seriál Milenky, ve kterém se představí Táňa Pauhofová, Zuzana Norisová, Antónia Lišková a Gabriela Marcinková.

Pátky tu budou patřit české filmové klasice, soboty zahraničním filmům včetně premiérových komiksů Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti, Sebevražedný oddíl či Wonder Woman.

Na letní Primě si Vinnetou zabere pondělní večery, v úterý přijdou na řadu detektivky podle Agathy Christie, ve čtvrtek pro změnu Vraždy v Brokenwoodu a neděle se věnují reprízám krimiseriálu V.I.P. vraždy, po nichž bude Prima opakovat slovenský seriál 1890. Ostatní prázdninové večery obsadí filmy.



Česká televize znovu sáhne po seriálu Chalupáři, který bude od srpna opakovat vždy v neděli po dvou dílech. Rovněž další tituly léta vytáhne z archivů, jmenovitě seriály Hříšní lidé města pražského a Malý pitaval z velkého města nebo povídkové Bakaláře a cyklus 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem.



Potrvá také tradice pátečních českých pohádek a sobotní zábavy, k níž vedle série Zázraky přírody přibudou aktuální události jako slavnostní zakončení karlovarského festivalu nebo premiérové tituly k osmdesátinám Karla Gotta.

Ukázka z filmu Vinnetou (1963):