Stranger Things, tedy jeden z největších seriálových fenoménů poslední dekády, nabídl originální mix 80. let a hororové tématiky. A se svou závěrečnou řadou lámal rekordy. Stal se totiž nejsledovanějším anglicky mluveným seriálem na Netflixu.
Během prvního týdne zaznamenal přes 59,6 milionu zhlédnutí a ovládl žebříčky sledovanosti v 90 z 93 zemí, kde Netflix působí. V lednu byl s necelými 106 miliony zhlédnutí na 9. místě v žebříčku nejsledovanějších seriálů na Netflixu všech dob. První místo tohoto žebříčku drží první řada seriálu Wednesday, na druhém místě je série Adolescent a třetí je čtvrtá řada Stranger Things.
|
Show Lucie Výborné, nebo Kotkovi Zrádci? Hlasujte v Televizních cenách iDNES.cz
Bratři Matt a Ross Dufferovi, tvůrci seriálu, tušili, že o jeho konci budou fanoušci do zemdlení diskutovat, a nemýlili se. Závěr seriálu vyvolal celou škálu reakcí od zklamaných po nadšené. Někteří fanoušci nevěřili, že je to konec seriálu a nacházeli domnělé skryté indicie, že bude následovat minimálně ještě jeden díl.
Čekali vysvětlení, co se stalo skutečně s hlavní hrdinkou El, jak dopadla velitelka vojenské operace v Hawkinsu, doktorka Kay v podání Lindy Hamiltonové a upozorňovali na nesrovnalosti ve scénáři. Přesto se i závěrečná řada dočkala vysokého hodnocení fanoušků.
Korejský fenomén Hra na oliheň měl podobný zásah na Netflixu jako Stranger Things, ovšem v žebříčku neanglicky mluvených seriálů. V prvních třech dnech nasbírala závěrečná řada přes 60 milionů zhlédnutí a překonala tak řadu předchozí. 106 milionů zhlédnutí získala během deseti dnů a stala se třetím nejsledovanějším neanglickým seriálem Netflixu všech dob. Před ním se umístily pouze druhá a první řada tohoto seriálu, takže Hra na oliheň opanovala sledovanost cizojazyčné produkce.
Závěr dramatického příběhu hrdiny Song Ki-huna, který podruhé vstoupil do šílené hry a znovu s dalšími 455 účastníky bojoval na život a na smrt, si vedl dobře i v recenzích kritiků a fanoušků.
Oba seriály se teď ucházejí o hlasy čtenářů iDNES.cz v kategorii Nejlepší zahraniční televizní seriál nebo film. Kromě nich jsou na cenu nominovány také zmíněná a hojně oceňovaná série Adolescent, seriál Vetřelec: Země a filmy K-pop: Lovkyně démonů a Frankenstein.
Ve všech kategoriích Televizních cen hlasujte zde