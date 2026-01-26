Show Lucie Výborné, nebo Kotkovi Zrádci? Hlasujte v Televizních cenách iDNES.cz

Tomáš Šťástka
Právě odstartovalo hlasování v již 11. ročníku Televizních cen iDNES.cz. Kdo získá cenu pro nejlepší český či zahraniční seriál, dokument či zábavní pořad, opět můžete rozhodnout vy, čtenáři iDNES.cz, společně s příznivci Týdeníku Televize, TV Maxu, TV Revue a TV plus 14.
Hostem pořadu Rozstřel je Vojtěch Kotek, scenárista, režisér a herec.

Hostem pořadu Rozstřel je Vojtěch Kotek, scenárista, režisér a herec.

Sváteční Výborná show
Záběr ze závěrečné řady seriálu Hra na oliheň
Sophia Šporclová ve filmu Máma (2025)
Julia Issa, Adam Ernest a Simona Lewandowska v seriálu Mladá krev (2025)
Další silný rok mají za sebou naše televize i streamovací platformy. Urodilo se opět tolik nových kvalitních projektů, že bylo těžké vybrat do každé kategorie šest zástupců, pro které můžete hlasovat. Redakce kulturní rubriky iDNES.cz si s tím nicméně poradila a tak můžete od pondělí 26. ledna až do neděle 8. února vybírat svoje favority.

Mezi nominovanými projekty se ocitla díla z produkce České televize, Novy i Primy, ale nechybí ani počiny Netflixu. V kategorii domácích filmů a seriálů zabojuje nedávná novinka režiséra Jiřího Stracha Máma, kde podala vyčerpávající výkon Elizaveta Maximová. Soupeřem jí budou úspěšné seriály Studna s Davidem Švehlíkem, Štěstíčku naproti s Markem Danielem, Limity s Alešem Hámou, Mladá krev se Simonou Lewandowskou či Král Šumavy s Oskarem Hesem.

Zahraniční produkci letos rozhodně netvoří jen Netflix, ovšem hned pět jeho premiér se dostalo do finálního výběru. Vedle filmových hitů Frankenstein a K-pop: Lovkyně démonů to jsou závěrečné řady ostře sledovaných seriálů Hra na oliheň a Stranger Things. Zásadním dílem loňského roku ale byla i zdrcující minisérie Adolescent či Vetřelec: Země, tedy první seriál z prostředí vetřelčího universa; k vidění je na Disney+.

I kategorie věnovaná zábavním pořadům nabízí osvědčené značky. O další úspěch zabojuje Vojtěch Kotek s populárními Zrádci, konkurencí mu bude Lucie Výborná se svojí talkshow, Zdeněk Pohlreich s Ano, šéfe! či třeba improvizační show Možné je všechno.

Mezi dokumenty můžete vybírat ze sérií Případy Jiřího Markoviče, Případ Janákovi, Tři sestry: 40 let na scéně či třeba pořadů o hercích Milanu Kňažkovi a Jaroslavu Satoranském.

Loni se naše kategorie rozšířily o hlasování pro nejlepšího tuzemského a zahraničního herce. Vybírat můžete mezi Tatianou Dykovou, Jitkou Schneiderovou, Ondřejem Sokolem, Vojtěchem Kotkem a Lucií Žáčkovou. Mezi zahraničními hvězdami se pak nabízí Matthew McConaughey, Rebecca Fergusonová, Liam Hemsworth, Jenna Ortega, Betty Gilpinová a Stephen Graham.

Jak to všechno dopadne se dozvíte 10. února, kdy oznámíme i držitele Ceny TýTý Týdeníku Televize za dlouhodobý přínos televizní tvorbě a taktéž aktuální Osobnost roku 2025. Ta bude ještě ten samý týden hostem Moniky Zavřelové v pořadu Rozstřel, kde cenu převezme.

Televizní ceny iDNES.cz za rok 2023
