TELEVIZNÍ CENY: Hlasování zválcovala Volha. Hádek se stal Osobností roku

V nejoblíbenější kategorii domácí televizní seriál zvítězila Volha jednoznačně. Dokonce s takovým odstupem, že seriál získal nejvíc hlasů napříč všemi kategoriemi. Ztvárnění normalizace v Československé televizi pohledem jednoho přičinlivého sukničkáře vzbudilo nadšení i debatu už během premiéry. A oblíbenost seriálu neklesla ani necelý rok po jeho uvedení.

Volha navíc bodovala i v kategorii Osobnost roku, kterou již tradičně vybírá redakce kulturní rubriky iDNES.cz. Letošní sošku získává Kryštof Hádek. „Zahrát si práskače, vypočítavého cynika, vyhrhele lidstva? Není nic snadnějšího než role ryzího padoucha, řeknou vám herci. Ale práskač, který má přitom jisté klukovské kouzlo, který rád zaskočí, zařídí, vyřídí a svou bezelstnou omezeností i pobaví, to už je pořádně těžké zadání. A Kryštof Hádek je ve Volze zvládl s tak živelnou přirozeností, že i díky němu měl národ po dlouhé době šanci se zdravě pohádat,“ říká o Hádkově výkonu filmová kritička Mirka Spáčilová.

Na druhém místě je mezi českými seriály s větším hlasovým odstupem komediální počin Dobré ráno, Brno! Osmidílný seriál Jana Prušinovského dal nahlédnout do zákulisí ranního televizního natáčení v brněnské redakci. Třetí mezi tuzemskými počiny skončil Docent s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Všechny tři seriály uvedla Česká televize.

Kategorie zahraniční televizní seriál přinesla vítězství loňského hitu kanálu HBO The Last of Us. V postapokalyptickém světě, kde lidstvo hubí houbový parazit, září herci Bella Ramsey a Pedro Pascal. Na paty mu ovšem šlapala závěrečná šestá série populárního seriálu Koruna od Netflixu. Třetí místo brala závěrečná čtvrtá série Boje o moc, taktéž v produkci HBO.

Klání mezi domácími televizními filmy ovládl snímek Cesta do tmy, kde se představil Matěj Hádek spolu s Lucií Štěpánkovou. Druhé místo patří štědrovečerní pohádce Klíč svatého Petra. V režii Karla Janáka si na hradech Sychrov a Zvíkov zahráli Berenika Kohoutová, Filip Březina nebo Sabina Remundová. Na třetím místě mezi tuzemskými televizními filmy skončila další pohádka, božihodové Tři zlaté dukáty zasazené do slovenského podhůří. Všechny filmy vysílala Česká televize.

Co se zahraničních filmový premiér na obrazovce týče, první místo přisoudili čtenáři iDNES.cz snímku Zabiják, kterým na pole VOD zábavy poprvé vstoupil oblíbený režisér David Fincher. Druhé místo obsadilo apokalyptické drama Nech svět světem s Julií Robertsovou a Ethanem Hawkem. Třetí nejoblíbenější film loňského roku je dle hlasování životopisné drama Maestro z dílny Bradleyho Coopera. Všechny tři filmy uvedl Netflix.

Mezi zábavními pořady si úspěchy připsala jména, která se v našich televizních cenách objevují opakovaně. Nejvíce sympatií si totiž vysloužil Honza Dědek a jeho talkshow 7 pádů, která je k vidění na Primě. Nova a moderátor Ondřej Sokol si připsali druhé místo s populární soutěží Na lovu. Na třetím místě se umístila show Kozub: Bez urážky!, jež je k vidění na Voyo. Všichni tři tvůrci jsou shodou okolností posledními oceněnými v rámci Televizní ceny pro Osobnost roku.

Poslední kategorií je dokument. Zde se nejvíce hlasů dostalo osmidílné sérii Příběhy starých hospod, ve které Josef Polášek odkrýval jedinečnou atmosféru našich starých hospod. Na druhém místě se umístil pořad Stopy Járy Cimrmana, tedy šestidílná série, ve které Miroslav Táborský putuje spolu s herci slavného divadelního souboru po místech, která jsou spojena s otiskem světem neuznaného génia. Třetím nejlepším televizním dokumentem čtenáři zvolili snímek Mengele mi říkal prosím, který zachycuje příběh Artura Radvanského, osobního sluhy doktora Mengeleho. Vše opět odvysílala Česká televize.

A kdo tedy získal celkem nejvíc hlasů po Volze? Druhé místo i zde uhájil seriál Dobré ráno, Brno! Třetí nejvyšší počet hlasů pak obdržela oblíbená talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

Jak už bylo naznačeno, loni získal cenu pro Osobnost roku moderátor, herec a režisér Ondřej Sokol. Mezi oceněnými byly také seriály Devadesátky a Wednesday, minisérie Podezření, pohádka Krakonošovo tajemství, pořad Český slavík Mattoni 2022 nebo dokumentární seriál Polosvět. Cenu pro Osobnost roku v minulých letech převzali také moderátor Leoš Mareš, herec Jan Cina, režisér Jiří Strach, herečka Martha Issová, scenárista Ondřej Hübl, herec a bavič Štěpán Kozub nebo moderátor Honza Dědek.