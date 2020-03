TELEVIZIONÁŘ: Všechno bude OK. Přinejmenším to slibují Zrádci

Poslední, šestý díl nese název Všechno bude OK, což teď potřebujeme slyšet víc než kdy jindy, třebaže v případě dramatu z prostředí tuzemské narkomafie se dá těžko čekat finále se svatebními zvony a všeobecným smířením.

Existují však přinejmenším tři důvody, proč by měl alespoň na poslední chvíli do příběhu „naskočit“ i divák, který dosud Zrádce opomíjel. Zaprvé, dost možná je to poslední hraná televizní novinka, kterou v čase karanténních repríz uvidí.

Zadruhé, způsob vyprávění Zrádců se natolik vymyká běžným tuzemským krimiseriálům, že by si jej měl vyzkoušet každý, koho již zmáhají klišé typu: „Co nám povíte, doktore? – Nejsem jasnovidec, víc až po pitvě.“

A konečně zatřetí se rýsuje reálná možnost, že se Zrádci dočkají zámořské podoby; zájem o ně totiž projevilo jedno velké hollywoodské studio, zbývá doladit podrobnosti smlouvy.

Bylo by tudíž trapné po čase komentovat ve snobské kavárně brakový americký dovoz, aniž by dotyčný vůbec tušil, že vznikl na základě české předlohy. Taková blamáž povýšené neznalosti ovšem hrozí teprve ve chvíli, až se kavárny zase otevřou.