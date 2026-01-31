TELEVIZIONÁŘ: Komiksový hrdina se v milostném dopisu směje Hollywoodu

Příběh vypráví, jak se ctižádostivý hollywoodský herec, kterého si zahrál Yahya Abdul-Mateen II, urputně pokouší nastartovat pořádnou kariéru. Při setkání s Benem Kingsleym v úloze staršího kolegy, který už má vrchol své dráhy zřejmě za sebou, se dozví, že jistý legendární režisér chystá remake neméně legendárního superhrdinského filmu Wonder Man.
Herecký tandem se rozhodne, že v očekávaném hitu musí oba za každou cenu získat role, a způsob, jak o ně bojují, poodhalí nejen dar nadpřirozených schopnosti, který v sobě během konkurzu odhalí příští představitel titulní postavy, ale především zákulisí zábavního průmyslu.
Autoři vzkázali, že seriál spojuje satiru na superhrdinské projekty s „milostným dopisem adresovaným Los Angeles a herecké profesi“; přiznali také, že se inspirovali podobně laděnými seriály Barry nebo Dave.
Pro Marvel Studios novinku stvořili Destin Daniel Cretton a Andrew Guest, podle jejichž slov premiérový seriál mísí „akci, komedii, satiru a zároveň zkoumá identitu, slávu a morální odpovědnost moci“.
Wonder Man sice spadá do žánru nadgenerační rodinné podívané, nicméně média raději upozorňují rodiče, že „pokud je váš teenager citlivý na nebezpečné scény, zvažte společné sledování první epizody, abyste jejich přístupnost sami posoudili“.
Dodávají také, že četné sarkastické narážky adresované hollywoodské továrně na sny jsou naopak „obsahově bezpečné“, ale mladší diváci je beztak sotva zaregistrují, neřkuli pochopí.