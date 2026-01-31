TELEVIZIONÁŘ: Komiksový hrdina se v milostném dopisu směje Hollywoodu

Komiksový hrdina marvelovek nosící přezdívku Wonder Man se ve stejnojmenné osmidílné sérii, kterou nasazuje streamovací služba Disney+, představí v poněkud upravené podobě.
Z projektu Wonder Man | foto: Disney+

Příběh vypráví, jak se ctižádostivý hollywoodský herec, kterého si zahrál Yahya Abdul-Mateen II, urputně pokouší nastartovat pořádnou kariéru. Při setkání s Benem Kingsleym v úloze staršího kolegy, který už má vrchol své dráhy zřejmě za sebou, se dozví, že jistý legendární režisér chystá remake neméně legendárního superhrdinského filmu Wonder Man.

Herecký tandem se rozhodne, že v očekávaném hitu musí oba za každou cenu získat role, a způsob, jak o ně bojují, poodhalí nejen dar nadpřirozených schopnosti, který v sobě během konkurzu odhalí příští představitel titulní postavy, ale především zákulisí zábavního průmyslu.

Autoři vzkázali, že seriál spojuje satiru na superhrdinské projekty s „milostným dopisem adresovaným Los Angeles a herecké profesi“; přiznali také, že se inspirovali podobně laděnými seriály Barry nebo Dave.

Pro Marvel Studios novinku stvořili Destin Daniel Cretton a Andrew Guest, podle jejichž slov premiérový seriál mísí „akci, komedii, satiru a zároveň zkoumá identitu, slávu a morální odpovědnost moci“.

Wonder Man sice spadá do žánru nadgenerační rodinné podívané, nicméně média raději upozorňují rodiče, že „pokud je váš teenager citlivý na nebezpečné scény, zvažte společné sledování první epizody, abyste jejich přístupnost sami posoudili“.

Dodávají také, že četné sarkastické narážky adresované hollywoodské továrně na sny jsou naopak „obsahově bezpečné“, ale mladší diváci je beztak sotva zaregistrují, neřkuli pochopí.

Zemřel Jiří Přibyl z Banjo Bandu. Díky němu jsem se mohl živit muzikou, truchlí Mládek

Ivan Mládek při vystoupení se skupinou Banjo Band (26. června 2002)

Zemřel někdejší člen legendárního Banjo Bandu Jiří Přibyl. O jeho úmrtí informoval na sociálních sítích jeho dlouholetý kolega zpěvák Ivan Mládek. Členem kapely byl Přibyl od roku 1970.

Polívka se poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny, hra je vzpomínkou na „Pecu"

Bolek Polívka se syny (zleva) Vladimírem, Františkem a Janem.

Vladimír, Jan a František, tak zní jména tří synů Bolka Polívky. Čtveřice se nyní poprvé setkává na jevišti, a to jako hlavní protagonisté představení Anděl v lihu. To Polívka věnoval svému...

Odpad a zrada, psala kritika o Dědictví. Chytilová to však viděla dřív než ostatní

Bolek Polívka jako restituent Bohuš ve filmu Dědictcví Věry Chytilové.

Jako výjimečný film se dostalo 33 let staré Dědictví Věry Chytilové znovu do kin. Když se však v prosinci roku 1992 objevil na plakátech kin nápis Dědictví aneb Kurvahošigutntág, způsobilo to malý...

Zemřela maminka Kevina ze Sám doma. Herečka Catherine O'Hara se dožila 71 let

Catherine O'Hara ve filmu Sám doma (1990)

Catherine O'Hara, známá díky svým rolím ve filmech Sám doma, Nejlepší show či seriálu Městečko Schitt's Creek, zemřela v pátek ve svých 71 letech. O její smrti informoval bulvární serve TMZ a deník...

Baby už zase nebude sedět v koutě. Jennifer Greyová se vrátí v Hříšném tanci 2

Jennifer Grey a Patrick Swayze ve filmu Hříšný tanec (1987)

Jennifer Greyová, která si v roce 1987 zahrála po boku Patricka Swayzeho ve filmu Hříšný tanec, se k roli Baby vrátí. Pokračování hitu, jenž celosvětově v kinech utržil přes dvě stě milionů dolarů,...

