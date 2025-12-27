TELEVIZIONÁŘ: Kate Winsletová pochová Helen Mirrenovou v příběhu Sbohem, June

  9:01
Helen Mirrenová v roli nemocné, ale duševně stále čilé matky, která se rozhodne zorganizovat svoje poslední rozloučení podle vlastních představ. To je hrdinka vánoční novinky streamovací služby Netflix, slibující setkání dvou hvězd.
Z příběhu Sbohem, June

Po boku Mirrenové se totiž objeví v roli jedné z dcer Kate Winsletová, která si tu poprvé vyzkoušela i režii. Doplní je další britské herecké osobnosti, třeba Toni Collette jako sestra Winsletové nebo Timothy Spall v roli jejich otce.

Ve Spojených státech se zase narodil herec a skladatel Joe Anders, který napsal scénář – rovněž poprvé. Nicméně také patří do ostrovní rodiny, protože Winsletová je jeho matkou a hereččin bývalý manžel režisér Sam Mendes jeho otcem.

Winsletová se původně podílela pouze na produkci snímku s tím, že si zahraje dceru Julii, ale když nastal čas výběru režiséra, nabídla se synovi sama.

„Řekla jsem mu – Podívej, moc ráda bych to natočila já. Protože kdykoli dáš látku režisérovi, přivlastní si ji a vypráví po svém, což je sice naprosto správné, ale v tomhle případě to nechci. Přála jsem si, abych zůstala součástí krásného příběhu, který můj syn napsal, abych mohla zblízka sledovat, jak jeho předloha ožívá,“ vysvětlila herečka.

Tvůrci slibují, že kromě dojetí čeká diváky i smích. Nečekaná zpráva o maminčině brzkém konci zaskočí její čtyři již dospělé děti a manžela právě v čase blížících se Vánoc, nicméně nejlépe se s vlastním odcházením vyrovnává sama pacientka.

Právě postava v podání Mirrenové totiž celý proces loučení řídí podle prvních recenzí „s kousavým humorem, přímočarou upřímností, paličatostí i láskyplností“. Ještě před vstupem na Netflix se titul Sbohem, June objevil v britských kinech.

