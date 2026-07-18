TELEVIZIONÁŘ: Komik Will Ferrell zkouší golfový návrat coby veterán Hawk

Sleduje Lonnieho Hawkinse, nejlepšího golfistu roku 2004, nyní však již vysloužilého veterána, který se přesto pokouší vrátit ještě jednou na výsluní. Hraje ho populární komik Will Ferrell, který přišel s námětem celého projektu a podílel se jak na scénáři, tak na produkci desetidílné první řady.
„Tělo mu říká, aby odešel do důchodu, ale srdce namítá, že ještě zdaleka neskončil,“ charakterizuje herec svého hrdinu, který navíc mezi jamkami potká silnou konkurenci. Zastínil jej totiž talentovaný vlastní syn, který o úspěchu vysněného comebacku svého otce nepokrytě pochybuje.
Ztvárnil jej Jimmy Tatro, jenž podle recenzentů přináší „specifický druh nenápadné komické energie, vytvářející vhodný kontrast vůči Ferrellovým maximalistickým projevům“. Trio ústředních postav doplňuje Molly Shannonová, známá například ze seriálů Will a Garce nebo Bílý lotos, režie se ujal Jonathan Watson, kterého proslavil seriál Kazatel.
Osmapadesátiletý Ferrell je miláčkem amerického publika, které si získal zejména vystupováním v pořadu Saturday Night Live, má však za sebou také řadu dabingových rolí, filmové komedie Vocasy na tripu, Stážisti, Nesvatbovi, Zoolander, dvoudílnou sérii Táta je doma, pohádku Vánoční skřítek nebo seriál Kancl.
Také často a rád před kamerou zpívá, je členem skupiny komiků Frat Pack a v neposlední řadě též podnikatelem, který uvedl na trh vlastní opalovací krém; výtěžek z prodeje však věnoval na dobročinné účely.