TELEVIZIONÁŘ: Vytoč mého agenta! Že by ho potřeboval i sám George Clooney?

Uvede jej Netflix pod původním francouzským názvem Dix pour cent, respektive pod anglickým Call My Agent! The Movie, točil se v Paříži a slibuje skvostné obsazení. Seriál totiž těžil ze zábavného modelu, kdy herci, jež smyšlená agentura zastupuje, ztvárňují sami sebe.
Tak si ve filmové verzi vychutná sebeironické kouzlo trapasu třeba George Clooney, jehož schůzka s producentkou nad zajímavou rolí se zhroutí ve chvíli, kdy žena takříkajíc šlápne do lejna: zkritizuje totiž Clooneyho režijní práci na jeho filmu z druhé světové války Památkáři.
Není to jediný americký motiv, zmiňuje se zde také aktuální natáčení Wese Andersona, nicméně klíčová zápletka novinky se týká původní hrdinky, bývalé agentky. Pět let poté, co její castingová agentura skončila, chystá svůj první celovečerní film.
Jenomže ji opustí jak hlavní představitel, tak producent, takže si najde náhradu v kolegyni z oboru reality show, kterou podcení. Navíc musí narychlo přeobsadit role, řešit katastrofy na place, u soudu vybojovat svěření dcery do vlastní péče a k tomu se postupně vracejí hrdinčini bývalí kolegové z agentury s novými nápady i se starými jizvami.
Tvůrci podotýkají, že slovo „movie“ v titulu nese dvojí význam: jednak označuje filmovou odvozeninu seriálu, jednak naznačuje žánr „filmu ve filmu“, neboť děj se točí právě kolem strastiplného natáčení. Zákulisí světa showbyznysu si podle prvních reakcí udrželo nadhled, tempo, břitkou profesní konverzaci i přitažlivost spočívající v účasti celebrit.