TELEVIZIONÁŘ: Zabili nám Vašátka. Jedna detektivní kapitola se uzavře

Paradoxně právě poslední kapitola znamená vlastně účelovou předělávku úplného začátku, kapitán Vašátko v ní umírá a Horác si nad přítelovou rakví na vesnickém hřbitůvku připomíná jejich první společnou kauzu, známou z povídky Měsíc s dýmkou.

První stejnojmenný televizní film podle ní vznikl už v roce 1967, tehdy ještě scénář napsala sama Prošková, malíře představoval Václav Voska a vyšetřovatele Jiří Holý.

Poté následovaly ještě dvě adaptace téhož příběhu inspirovaného skutečnými událostmi, jehož rozluštění ukrývá obraz visící ve venkovském výčepu. Jednak Měsíc s dýmkou poskytl námět k šesté epizodě seriálu 30 případů majora Zemana nazvané Bestie, jednak jeho motivy zpracoval televizní snímek Kráska a netvor 1950.

Kořeny zločinu vedou hluboko do minulosti, do dob, kdy lidé prchající za hranice do svobodného světa mohli narazit na převaděče, který v touze po jejich majetku neváhal ani zabíjet.

Originální tandem vyšetřovatelů z dílny Proškové se v televizi objevil vícekrát, ve Zvláštním případu jej hráli Radovan Lukavský a Josef Kemr, v Zrcadle nenávisti se potkali Rudolf Hrušínský s Jiřím Bartoškou.

Nejnovější sérii, která započala v roce 2013 Případem pro rybáře a celkem obsáhne osm epizod, natočila původně divadelní režisérka Lucie Bělohradská, podle níž souhra dvojice Vašátko–Horác zosobňuje svým způsobem „laskavé detektivky“.