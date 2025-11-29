TELEVIZIONÁŘ: Za války USA a SSSR letěl Jan Tříska na Druhou vesmírnou odyseu

Autor:
  8:30
Jedni nade vše zbožňují Kubrickův film 2001: Vesmírná odysea, který změnil dějiny kinematografie, druzí si raději vyberou volně navazující, divácky přístupnější příběh 2010: Druhá vesmírná odysea, který ČT2 uvede v neděli.
Fotogalerie4

Z filmu 2010: Druhá vesmírná odysea | foto: ČT

Líčí, jak k Jupiteru letí sovětská kosmická loď Leonov, jejíž posádku kromě Rusů tvoří i tři američtí astronauti. Mají zjistit, co přesně se odehrálo před devíti lety na palubě americké lodi Discovery, jejíž celá posádka kvůli selhání počítače zahynula.

Během společné mise však na Zemi mezi Spojenými státy a Sovětským svazem vypukne vojenský konflikt, což riskantní výpravě připraví další hrozbu.

Režisér a scenárista Peter Hyams, který měl tehdy za sebou ceněný příběh Kozoroh jedna, se pokračování Vesmírné odysey ujal až poté, co je Kubrick odmítl. Navíc mu osobně zavolal a otázal se, jestli Mistrovi nebude vadit, když za něj štafetu převezme.

Z filmu 2010: Druhá vesmírná odysea
Z filmu 2010: Druhá vesmírná odysea
Z plakátu filmu 2010: Druhá vesmírná odysea
Z filmu 2010: Druhá vesmírná odysea
4 fotografie

Kubrick mu to schválil, jeho tvář dokonce Hyams ve filmu použil pro podobu sovětského vůdce, kdežto autor knižní předlohy Arthur C. Clarke zase propůjčil obličej americkému prezidentovi. Kapitánku ruské lodi ztělesnila Helen Mirrenová, jednoho z Rusů, Alexandra Kovaleva, ztvárnil Jan Tříska a hlavní roli dostal Roy Scheider.

Snímek před čtyřiceti lety vybojoval pět nominací na Oscara včetně výpravy, přitom její tvůrci měli práci o to těžší, že Kubrick podle svého zvyku zničil veškeré modely, jež při natáčení 2001: Vesmírné odysey použil.

Proto původní podobu Discovery museli tvůrci „dvojky“ zrekonstruovat jenom podle fotografií. K pocitové autenticitě pohybu v kosmickém prostoru, kdy hrdinové putují mezi Discovery a Leonovem, přispěly záběry reálné sondy Voyager.

Vstoupit do diskuse

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Nejčtenější

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

„Nekultivovaný“ Český slavík: absolutní vítězkou Ewa Farna, překvapil Noid Bárta

Ewa Farna, absolutní slavice 2025 (21. listopadu 2025)

Český slavík 2025 zná vítěze. Zpěvačkou roku a absolutní vítězkou je Ewa Farna. Zlatým slavíkem se stal Václav Noid Bárta. Nejoblíbenější písničku posluchačů Rádia Impuls nazpíval Marek Ztracený,...

KVÍZ: Když máš v chalupě orchestrion. Jak dobře znáte seriál Chalupáři?

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriálový evergreen Chalupáři máme spojený s létem – televize jej zpravidla reprízují o prázdninách – ale premiéru měl na podzim. Přesně před padesáti lety, tedy 23. listopadu 1975. Pokud se na...

OBRAZEM: Zlatovláska, Honza málem králem... Slavné role Jorgy Kotrbové

Jorga Kotrbová a Jaromír Hanzlík ve filmu Dva muži hlásí příchod (1975)

Jednou z nejslavnějších rolí zesnulé Jorgy Kotrbové byla samozřejmě Zlatovláska ve stejnojmenné hudební pohádce z roku 1973. Známá herečka, která zemřela ve věku 78 let, má však za sebou mnoho...

GLOSA: Kýč, trapno a promo. Českému slavíkovi je jedno, co se na hudební scéně děje

Premium
Zpěvák Richard Krajčo během vystoupení na Českém slavíku 2025 (21. listopadu...

Tak je to tady. Dosud zdánlivě nepřemožitelný Český slavík Marek Ztracený skončil jako druhý a vítězem v kategorii Zpěvák se stal Václav Noid Bárta, frontman kapely Dymytry. Alespoň nějaký náznak...

TELEVIZIONÁŘ: Za války USA a SSSR letěl Jan Tříska na Druhou vesmírnou odyseu

Z filmu 2010: Druhá vesmírná odysea

Jedni nade vše zbožňují Kubrickův film 2001: Vesmírná odysea, který změnil dějiny kinematografie, druzí si raději vyberou volně navazující, divácky přístupnější příběh 2010: Druhá vesmírná odysea,...

29. listopadu 2025  8:30

Pro roli skočil ze skříně na stůl. Zemřel první představitel Spider-Mana

Danny Seagren, první herec, který ztvárnil hraného Spider-Mana.

Ve věku 81 let zemřel Danny Seagren, první představitel Spider-Mana a bývalý loutkář Jima Hensona, který se podílel na vzniku populárního dětského loutkového pořadu Sezame, otevři se (Sesame...

28. listopadu 2025  16:06

Právní kroky proti Islandu. Zpěvačka Björk oslavila šedesátiny velice nezvykle

Islandská zpěvačka Björk

Islandská zpěvačka Björk při příležitosti svých 60. narozenin uvedla, jak výtěžek z jejího singlu Oral pomohl financovat několik právních sporů proti chovu lososů v mořských sítích na Islandu. V...

28. listopadu 2025  15:35

RECENZE: Domácí Harry Potter v sukních čaruje v české fantasy Zrození alchymistky

60 % Premium
Magdalena Müller při natáčení minisérie Zrození alchymistky

Česko chytilo vítr komerčně zdatných filmových sérií žánru fantasy. Mezi dvě Princezny zakleté v čase a chystaného Prince zakletého v čase se vklínilo Zrození alchymistky, v podstatě dívčí verze...

28. listopadu 2025

Podzimní aukce Galerie Kodl nabídne Josefa Čapka i kompletní Erotickou revui

Instalace výstavy k podzimní aukci Galerie Kodl

Podzimní aukce Galerie Kodl, která se koná v neděli 30. listopadu od 12:00 hodin na pražském Žofíně, bude ve znamení několika významných a vzácných kolekcí. Například pět ikonických olejomaleb Josefa...

28. listopadu 2025  12:27

Pandemie, slovácké nářečí, známí herci. Tvůrci zveřejnili první ukázku z nové komedie

Poberta je film v populárním žánru heist neboli lupičské komedie.

Zloděj, lupič, chmaták, podvodník, darebák, gauner – to všechno se skrývá v názvu nově dokončeného filmu Poberta. Režisérem lupičské komedie je režisér Ondřej Hudeček oceněný na slavném americkém...

28. listopadu 2025  12:14

TRENDY V KLIPECH: Vánoční písně natočili Vesna i Pokáč. Jedna pomůže dětem ve válce

Vesna

Do vánočního playlistu letos přibyla píseň od Pokáče. Vánoce inspirovaly i novinku skupiny Vesna, která spojila síly s Lékaři bez hranic a vytvořila sbírku pro děti zasažené válkou. Obě písně...

28. listopadu 2025  11:52

Po Jurském světě zachraňuje Scarlett Johanssonová další filmovou legendu

Z filmu Jurský svět: Znovuzrození

Po úspěchu filmu Jurský svět: Znovuzrození se Scarlett Johanssonová objeví v další ikonické filmové značce. Studio Universal potvrdilo její obsazení v novém díle Vymítače ďábla, který zrežíruje Mike...

28. listopadu 2025  10:15

RECENZE: A na Estonsko padne temná noc. Co by se mohlo stát, když Rusko vyhraje

Ukrajinští vojáci jsou připraveni bránit město Pokrovsk. (10. prosince 2024)

Na knižním trhu se objevily dvě knihy, které se zabývají Ruskem, jeho politikou, dějinnou tragédií a „temnou nocí“, jež na tuto zemi padne. Není třeba dodávat, že nejde o nijak veselé či povzbudivé...

28. listopadu 2025  8:30

Pomocnice. Sydney Sweeney si zahraje svůdnou hru plnou tajemství a skandálů

Film Pomocnice míří do kin.

Filmové zpracování knižního bestselleru Pomocnice míří do kin. Premiéra filmu se stejnojmenným názvem je naplánovaná na 15. ledna. Tvůrci lákají na strhující thriller, který vtáhne diváky do světa...

27. listopadu 2025  15:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jsme opravdu národ ateistů? Divadelní Farářův konec je cynické evangelium

Inscenace Farářův konec v Národním divadle

Národní divadlo ve čtvrtek uvede ve své historické budově premiéru činoherní adaptace filmové novely Josefa Škvoreckého a Evalda Schorma Farářův konec z roku 1968. Režisér inscenace Jan Mikulášek...

27. listopadu 2025  15:20

RECENZE: Je skvělé, že Frankensteinovo monstrum mluví. Pokud tedy nemluví tolik

Fotografie z představení Frankenstein na motivy knižního díla Mary W. Shelley,...

Znovu rozmluvit ono slavné monstrum se na naší první scéně rozhodli tvůrci novinky Frankenstein v čele s režisérkou Petrou Tejnorovou a dramaturgyní Ninou Jacques. Bohužel umělý člověk v podání Petra...

27. listopadu 2025  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.