TELEVIZIONÁŘ: Za války USA a SSSR letěl Jan Tříska na Druhou vesmírnou odyseu

Líčí, jak k Jupiteru letí sovětská kosmická loď Leonov, jejíž posádku kromě Rusů tvoří i tři američtí astronauti. Mají zjistit, co přesně se odehrálo před devíti lety na palubě americké lodi Discovery, jejíž celá posádka kvůli selhání počítače zahynula.
Během společné mise však na Zemi mezi Spojenými státy a Sovětským svazem vypukne vojenský konflikt, což riskantní výpravě připraví další hrozbu.
Režisér a scenárista Peter Hyams, který měl tehdy za sebou ceněný příběh Kozoroh jedna, se pokračování Vesmírné odysey ujal až poté, co je Kubrick odmítl. Navíc mu osobně zavolal a otázal se, jestli Mistrovi nebude vadit, když za něj štafetu převezme.
Kubrick mu to schválil, jeho tvář dokonce Hyams ve filmu použil pro podobu sovětského vůdce, kdežto autor knižní předlohy Arthur C. Clarke zase propůjčil obličej americkému prezidentovi. Kapitánku ruské lodi ztělesnila Helen Mirrenová, jednoho z Rusů, Alexandra Kovaleva, ztvárnil Jan Tříska a hlavní roli dostal Roy Scheider.
Snímek před čtyřiceti lety vybojoval pět nominací na Oscara včetně výpravy, přitom její tvůrci měli práci o to těžší, že Kubrick podle svého zvyku zničil veškeré modely, jež při natáčení 2001: Vesmírné odysey použil.
Proto původní podobu Discovery museli tvůrci „dvojky“ zrekonstruovat jenom podle fotografií. K pocitové autenticitě pohybu v kosmickém prostoru, kdy hrdinové putují mezi Discovery a Leonovem, přispěly záběry reálné sondy Voyager.