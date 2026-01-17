Na plátnech se nová adaptace příliš neprosadila, třeba v Německu měl první díl s názvem Tři mušketýři: D’Artagnan tak nízkou návštěvnost, že pokračování s podtitulem Milady tam už do kin vůbec nešlo a putovalo rovnou na video.
Když režisér projektu Martin Bourboulon vyprávěl, jakými tituly se pro své pojetí klasické látky inspiroval, jmenoval natolik různorodé snímky jako Dobyvatelé ztracené archy, Cyrano z Bergeracu, Královna Margot, Gladiátor nebo Revenant Zmrtvýchvstání.
Moje Milady není jen svůdkyně a kráska. To by mě nudilo, říká Eva Greenová
Fanoušci však vzali jeho Milady na milost zejména díky Greenové. Ve svých komentářích mimo jiné tvrdí, že „podává vynikající výkon ve své parádní roli femme fatale“ a že je ve svých častých rolích záhadných zlotřilých žen prostě dokonalá.
Také prý dává najevo nadšení, s nímž si libuje v záporných charakterech, a dokonce „Eva Greenová je možná nejlepší Milady, jakou jsem kdy viděl: jestli pohled může zabíjet, pak ten její rozhodně ano“. Kritikové se s hereččinými fanoušky kupodivu shodují.
Počínaje recenzí, podle níž Greenová „jen zřídkakdy předvedla všechny své dovednosti tak důkladně“, a konče postřehem, že si podívanou takříkajíc „krade pro sebe, jako by vzkazovala, že zločin je nejlepší možná volba životní kariéry pro krásnou ženu žijící v 17. století“. Letos se herečka představí hned v několika filmových novinkách, vesměs thrillerech.