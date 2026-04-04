TELEVIZIONÁŘ: Tony má plán. Přestože takřka celý příběh stráví v kufru

Děj snímku, který kombinuje hravou absurditu s černým humorem, se totiž odehrává vesměs „v prohnilým kufru starý káry“, tedy v zavazadlovém prostoru auta, kde se ocitl mladý podvodníček Tony.
Pokusil se obelstít zkušené příslušníky podsvětí, což se mu hrubě vymstilo, nicméně ani v poutech a s roubíkem se nevzdává krkolomných nápadů, jak ze situace vybruslit. Není divu, že si film vysloužil nominaci na cenu české filmové kritiky za nejlepší audiovizuální počin.
Tak originální způsob snímání ve stísněném potemnělém prostoru tady ještě nebyl. Navíc projekt skvěle pracuje se zvukem, neboť Tony, jehož představuje výtečný Lukáš Duy Anh Tran, rozlišuje řadu postav mimo obraz pouze podle jejich hlasu.
RECENZE: Ač je zavřený v kufru, Tony má plán. A stvořitelka české road movie talent
Celovečerní režijní i scenáristický debut Barbory Kočičkové z písecké filmové akademie si zajímavě pohrává se žánrovými šablonami: na jedné straně má nádech nezávislé a nezávazné studentské legrácky, na straně druhé však odvádí precizní práci s náladou a se stupňovaným napětím, jak přibývá průstřelů v kapotě vozu i neviditelných hrozeb řidičů od skládky šrotu až po železniční přejezd.
Podnikavý zajatec nedobrovolné road movie se mimo své pohyblivé vězení ocitá pouze v divadelně stylizovaných výjevech se svým otcem, ale byť by se zdálo, že minimalisticky uzavřené prostředí nepotřebovalo zvláštní péči, tvůrci si přizvali specialisty na robotiku, speciální efekty, kaskadéry a potápěče.