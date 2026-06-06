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TELEVIZIONÁŘ: Timothée Chalamet hraje Boba Dylana. A také sám zpívá

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  7:34
Životopisný snímek s názvem Bob Dylan: Úplně neznámý, jehož tuzemskou televizní premiéru uvádí v neděli stanice HBO, má vedle jiných cen na kontě osm oscarových nominací včetně sošky, o kterou bojoval Timothée Chalamet v titulní roli.
Timothée Chalamet ve filmu Bob Dylan: Úplně neznámý

Timothée Chalamet ve filmu Bob Dylan: Úplně neznámý | foto: Falcon

Snímek z filmu Bob Dylan: Úplně neznámý
Timothée Chalamet ve filmu Bob Dylan: Úplně neznámý
Elle Fanningová a Timothée Chalamet při ve filmu Bob Dylan: Úplně neznámý
Snímek z filmu Bob Dylan: Úplně neznámý
9 fotografií

Kvůli ztvárnění Boba Dylana se herec naučil hrát na kytaru a harmoniku čtyřicítku zpěvákových písní a všechny použité skladby také sám nazpíval. Ovšem není sám, kdo v příběhu zasazeném na newyorskou hudební scénu 60. let ztělesňuje skutečnou muzikantskou legendu včetně zpěvu.

Například Joan Baezovou představuje Monica Barbaro, do Johnnyho Cashe se převtělil Boyd Holbrook a coby Pete Seeger zazářil Edward Norton, nominovaný na Oscara za vedlejší roli stejně jako Monica Barbaro. Nechybí ani Dylanův raný idol, folkový hudebník Woody Guthrie, kterého si zahrál Scoot McNairy.

Film, který režíroval James Mangold, se soustřeďuje na Dylanovy začátky od okamžiku, kdy coby devatenáctiletý mladík z Minnesoty přichází dobýt New York, až po jeho památné vystoupení s elektrickou kytarou na folkovém festivalu v Newportu roku 1965.

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Kritikové na snímku Bob Dylan: Úplně neznámý chválili vedle herců i výpravu, navozující nakažlivou dobovou náladu města, jež nikdy nespí, a to včetně mistrovské práce zvukařů. Knižní předlohu snímku napsal Elijah Wald, sám úspěšný kytarista a zpěvák, který však zároveň působí jako muzikolog, hudební publicista a historik.

Česky vyšly jeho knihy Co je to blues? a Dylan se dal na elektriku!, za text k jubilejnímu kompletu nezávislého hudebního vydavatelství Arhoolie Records dostal cenu Grammy. Byl také hostem festivalu Blues Alive.

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