TELEVIZIONÁŘ: Timothée Chalamet hraje Boba Dylana. A také sám zpívá

Kvůli ztvárnění Boba Dylana se herec naučil hrát na kytaru a harmoniku čtyřicítku zpěvákových písní a všechny použité skladby také sám nazpíval. Ovšem není sám, kdo v příběhu zasazeném na newyorskou hudební scénu 60. let ztělesňuje skutečnou muzikantskou legendu včetně zpěvu.
Například Joan Baezovou představuje Monica Barbaro, do Johnnyho Cashe se převtělil Boyd Holbrook a coby Pete Seeger zazářil Edward Norton, nominovaný na Oscara za vedlejší roli stejně jako Monica Barbaro. Nechybí ani Dylanův raný idol, folkový hudebník Woody Guthrie, kterého si zahrál Scoot McNairy.
Film, který režíroval James Mangold, se soustřeďuje na Dylanovy začátky od okamžiku, kdy coby devatenáctiletý mladík z Minnesoty přichází dobýt New York, až po jeho památné vystoupení s elektrickou kytarou na folkovém festivalu v Newportu roku 1965.
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Kritikové na snímku Bob Dylan: Úplně neznámý chválili vedle herců i výpravu, navozující nakažlivou dobovou náladu města, jež nikdy nespí, a to včetně mistrovské práce zvukařů. Knižní předlohu snímku napsal Elijah Wald, sám úspěšný kytarista a zpěvák, který však zároveň působí jako muzikolog, hudební publicista a historik.
Česky vyšly jeho knihy Co je to blues? a Dylan se dal na elektriku!, za text k jubilejnímu kompletu nezávislého hudebního vydavatelství Arhoolie Records dostal cenu Grammy. Byl také hostem festivalu Blues Alive.