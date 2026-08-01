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TELEVIZIONÁŘ: Poslední přeživší potřetí vstupují do neutěšeného Mrtvého města

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  8:51
Ze třetí řady seriálu The Walking Dead: Dead City

Ze třetí řady seriálu The Walking Dead: Dead City | foto: AMC

The Walking Dead: Dead City
Ze třetí řady seriálu The Walking Dead: Dead City
Ze třetí řady seriálu The Walking Dead: Dead City
The Walking Dead: Dead City
5 fotografií
Nesourodá dvojice nosící jména Maggie a Negan se vrací do trosek newyorského Manhattanu ve třetí řadě seriálu The Walking Dead: Dead City, jejž uvádí AMC. Fanoušci postapokalyptických příběhů, jejichž hororovou náladu zpestřují zombie za každým rohem, dobře vědí, odkud se tandem vzal.

Hrdinové Dead City se poprvé předvedli v roce 2023 jako takzvaný spin-off, tedy odvozenina původního seriálu Živí mrtví, v originále The Walking Dead. Za oběma projekty stojí scenárista Eli Jorné, čímž producenti zaručují návaznost děje i stylu.

Pouze se nyní soustředí na klíčovou dvojici bývalých nepřátel, které spojil každodenní boj o přežití. Jeffrey Dean Morgan jako Negan a Lauren Cohanová coby Maggie se v prvních dvou sériích věnovali záchraně ženina uneseného syna, zatímco ruiny velkoměsta se proměnily v dějiště nové války o moc mezi soupeřícími skupinami hrstky přeživších.

Ze třetí řady seriálu The Walking Dead: Dead City
The Walking Dead: Dead City
Ze třetí řady seriálu The Walking Dead: Dead City
Ze třetí řady seriálu The Walking Dead: Dead City
5 fotografií

Maggie a Negan se sice ocitli na opačných stranách barikády, ovšem oba dostihla jejich minulost a v premiérové třetí kapitole se budou muset znovu smířit, aby se pokusili vybudovat první skutečně účelnou komunitu od všeobecné zkázy.

Živí mrtví znovu ovládnou Manhattan. Zombie série Dead City se vrací třetí řadou

Jak herci, tak mnozí diváci se shodují, že velkou zásluhu na působivosti neutěšeného prostředí má scénograf Bernardo Trujillo, mezi kultovní předměty se zařadila rovněž spousta rekvizit z původního seriálu, jenž se dočkal jedenácti sezon, i z jeho odvozených pokračování.

Přes tisíc položek se dokonce loni prodávalo na dražbě, od kostýmů přes různorodé zbraně včetně kuší, mečů a baseballových pálek až po vozidla v čele se zakázkovým motocyklem nebo obytným automobilem.

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