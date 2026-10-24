TELEVIZIONÁŘ: Ve víru brazilského karnevalu bojuje o život Tajný agent

Děj se odehrává v Brazílii v roce 1977, za časů vojenské diktatury v přímořském městě Recife, v němž se sám režisér filmu Kleber Mendonça Filho narodil.
Právě tady a právě v době, kdy tu začíná týdenní karnevalové veselí, chce najít bezpečné útočiště i místo pro setkání se svým synem technologický expert na útěku. Brzy však zjistí, že jej na na každém kroku sledují nájemní zabijáci, takže uprostřed barvitého reje roztančených masek bojuje o život.
Udo Kier, který prohlašoval, že vedlejší úlohy přijímá jen tehdy, pokud na diváky silně zapůsobí, ztvárnil v Tajném agentovi svou poslední filmovou roli. Vedle herců a dobové atmosféry se režisér soustředil na zvukovou stránku projektu.
Dokonce před distribučním startem napsal dopis zaměstnancům kin po celé Brazílii, v němž je žádal, ať film promítají s vysokou hlasitostí, aby při zachování zdravotní bezpečnosti účinkovala scéna z karnevalu, vůbec nejhlučnější pasáž filmu, „jako byste byli uvnitř karnevalového davu“.
Tajný agent přilákal v zemi původu za necelý měsíc téměř milion diváků a stal se nejvýdělečnějším brazilským filmem roku 2025. Úspěch slavil také v očích amerických kritiků.
Hollywood Reporter jej v recenzi označil za velké dílo a jednu z nejlepších novinek sezony, v listu Guardian ocenili, jak si cestou k násilnému finále vychutnává „každý bizarní kousek komedie, erotickou odbočku nebo nádech patosu“.