TELEVIZIONÁŘ: Do Meryl Streepové se dá zamilovat i posmrtně v záhrobí

Natočil ji v roce 1991 podle vlastního scénáře Albert Brooks, který si navíc přidělil hlavní roli vedle hvězdné protihráčky Meryl Streepové. Brooksův hrdina přímo o svých narozeninách zjistí, jak blízko má každý člověk do jakési čekárny pro čerstvě zesnulé, kde musí v procesu připomínajícím světské právo zpětně obhájit svůj pobyt na zemi.
Zatímco on se ocitl před posledním soudem kvůli autonehodě, ji připravil o život nešťastný pád do bazénu. Poznají se v posmrtném klubu, kde vystupují sóloví baviči, ale jejich romance má jeden háček: vypadá to, že ženu pustí tribunál už brzy do další etapy života po životě, kdežto muži hrozí, že ho pošlou zpět – a pak by svou lásku ztratil.
Projekt dostal podtitul „první pravdivý příběh o tom, co se stane po smrti“, a třebaže ústřední dvojice působí sehraně, před natáčením se prakticky neznali. Krátce poté, co Albert Brooks napsal scénář, se Streepovou se potkal vůbec poprvé na večírku v domě jejich společné profesní kolegyně Carrie Fisherové.
„Vy byste asi neměla zájem o hlavní roli v mém filmu, že ne?“ zeptal se tehdy Streepové nesměle, ovšem herečka Brookse překvapila svou reakcí: „Ale ano, zajímá mě to.“
Tak se zrodila romantická fantasy, jejíž fanoušci mimo jiné oceňují zábavné vnitřní fungování „města zúčtování“, promyšlené do detailů včetně přípravy jídla. Tudíž přidávají stylové doporučení „to musíte vidět, nežli umřete“.