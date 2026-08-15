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TELEVIZIONÁŘ: Přišli o všechno. Tak sbalili batohy a ušli tisíc kilometrů

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  10:00
Z filmu Stezka života

Z filmu Stezka života | foto: HBO

Gillian Andersonová v Cannes (12. května 2026)
David Duchovny a Gillian Andersonová (Akta X)
Herec Jason Isaacs
Jason Isaacs a Parker Posey v seriálu Bílý lotos (2025)
5 fotografií
Dvě herecké veličiny televizních seriálů, Jason Isaacs známý z Bílého lotosu a Gillian Andersonová, již proslavila Akta X, představují stárnoucí manželský pár v britském snímku Stezka života. Sobotní premiéru uvádí HBO.

Za projektem stojí knižní bestseller, respektive skutečný příběh. Dvojice kvůli jedné chybné finanční transakci přišla o všechny peníze i střechu nad hlavou - farmu ve Walesu, kde vychovala své děti. Muž se navíc v téže době dozvěděl, že trpí těžkou mozkovou chorobou v terminálním stadiu a že by měl co nejvíce odpočívat.

Jenže náhlí bezdomovci pronásledovaní exekutory udělali nečekaný krok: sbalili do batohů vše, co jim ještě zbylo, a vyrazili na pěší pochod. Tisíc kilometrů podél divokého jihozápadního pobřeží Anglie je naučilo, jak se navrátit k podstatě existence: stačí spát, jíst, pít a hlavně jít.

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Herci se před natáčením osobně setkali s autorkou románu Raynor Winnovou, která následně pochválila svou filmovou představitelku Andersonovou za to, že „herečka tak půvabná“ dokázala zobrazit její syrovou podobu během vyčerpávající túry.

Moth Winn, kterému lékaři tehdy dávali sotva pár roků života, přežil dalších osmnáct let; manželka tvrdí, že příznaky nemoci zmírnilo právě jejich fyzicky náročné putování, i když doktoři to berou skepticky.

Z filmu Stezka života
Gillian Andersonová v Cannes (12. května 2026)
David Duchovny a Gillian Andersonová (Akta X)
Herec Jason Isaacs
5 fotografií

Po knize, která v češtině vyšla pod názvem Pobřežní cesta, vydala Winnová ještě dvě pokračování – Bouřlivé ticho a Po stezkách, v nichž líčí další partnerské osudy a výpravy.

Také ceněná divadelní režisérka Marianne Elliottová, pro kterou je Stezka života celovečerním filmovým debutem, si styl svých hrdinů vyzkoušela. Na procházky začala chodit za pandemie covidu.

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TELEVIZIONÁŘ: Přišli o všechno. Tak sbalili batohy a ušli tisíc kilometrů

Z filmu Stezka života

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