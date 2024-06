TELEVIZIONÁŘ: Muž, kterého přijali do rodiny Sopránovi i Bruce Springsteen

Steven Van Zandt, jehož prarodiče přišli do Spojených států z Itálie, se nejprve věnoval hudbě, vyhlédl si jej dokonce Bruce Springsteen, v jehož kapele EStreet Band hrál na kytaru a mandolínu, ale také skládal a produkoval. Založil rovněž vlastní skupinu Little Steven and The Disciples of Soul – přezdívku Malý Steven dostal, protože měří jen sto sedmdesát centimetrů.

Před kamerou se Steven Van Zandt proslavil jako Silvio Dante v komediálním seriálu Rodina Sopránů, v němž jeho ženu hrála skutečná manželka Maureen Van Zandtová, a poté coby Frank Tagliano v cyklu Lilyhammer, jehož scénář také napsal; za obě mafiánské role rovněž sbíral ceny.

Holandsky znějící příjmení nosí po svém otčímovi, ale sám se prohlašuje za „stoprocentního Itala“, objevil se i ve filmu Irčan v režii jiného tvůrce s italskými předky, Martina Scorseseho. Mimochodem málo se ví, že Steven Van Zandt napsal mimo jiné píseň All Alone on Christmas, která zažila své vzkříšení v kultovní romantické komedii Láska nebeská.

Dokument režíroval a spoluprodukoval Bill Teck, který má za sebou tituly One Day Since Yesterday: Peter Bogdanovich & the Lost American Film, Generation nebo A Pena Family Album: The Best of Que Pasa USA, premiéra se odehrála na newyorském festivalu Tribeca.