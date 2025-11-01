TELEVIZIONÁŘ: Jak šel fotbal Štěstíčku naproti. Startuje nové Ivánku, kamaráde

Autor:
  9:01
Šestidílný seriál Štěstíčku naproti, který začíná na placené platformě Oneplay, připomene reálnou korupční kauzu ve vrcholovém českém fotbalu, známou též díky divadelní hře Petra Čtvrtníčka Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?
Václav Neužil v seriálu Štěstíčku naproti

Václav Neužil v seriálu Štěstíčku naproti | foto: Oneplay

Jiří Vyorálek v seriálu Štěstíčku naproti
Lucie Žáčková v seriálu Štěstíčku naproti
Štěstíčku naproti. Oneplay představilo nový seriál inspirovaný naší největší...
Štěstíčku naproti. Oneplay představilo nový seriál inspirovaný naší největší...
26 fotografií

„Je to první věc svého druhu – komedie podle skutečného zločinu. První kriminálka bez vraha a mrtvoly. A také důkaz, čím fotbal musel před dvaceti lety projít, aby se očistil,“ vzkazují tvůrci projektu, v němž se „místo mrtvol počítají góly a místo detektivů běhají po hřišti bafuňáři“.

Hlavní postavou je Václav Neužil coby vyšetřovatel, který právě nastoupil na brněnskou expozituru a společně se státní zástupkyní neboli Táňou Pauhofovou začne rozkrývat největší sportovní skandál naší novodobé historie.

Štěstíčku naproti. Podívejte se na ukázku seriálu na motivy kauzy Ivánku, kamaráde

Současně seriál sleduje zoufalý boj fotbalového manažera a nevyléčitelného srdcaře, dotyčného „Ivánka“ v podání Marka Daniela, který se snaží udržet milovaný žižkovský klub v první lize.

Vydatně mu v tom pomáhá mazaný šéf komise rozhodčích, kterého hraje Jiří Vyorálek, a sestavu hlavních postav doplňuje Denisa Barešová v roli nadané sudí, která zjišťuje, že prosadit se v ryze mužském světě je i pro sebetalentovanější ženu pořádná dřina.

„Ivan sice není úplně kladná postava, ale má určité kladné až zábavné rysy. Nejvíc mě na něm baví jeho básnické střevo, tedy fotbalové básnické střevo. Ivan je na jednu stranu korupčník, ale taky zábavný chlapík,“ říká o svém hrdinovi Daniel.

Před kamerou se objeví rovněž Pavel Řezníček, Václav Kopta, Petra Bučková, Richard Stanke, Andrej Polák, Lukáš Latinák, Tereza Dočkalová, Jan Kolařík, Jan Hájek, Michal Dalecký, Robin Ferro či Lucie Žáčková.

Vstoupit do diskuse
Témata: nazar, Marek Daniel

Nejčtenější

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Zemřel nejkrásnější chlapec na světě. Pro švédského herce byla přezdívka prokletím

Role krásného mladíka Tadzia ve filmovém zpracování Mannovy slavné novely Smrt v Benátkách změnila tehdy patnáctiletému Björnu Andrésenovi život. Rychlá sláva a enormní zájem veřejnosti se na...

KVÍZ: Nejlepší film všech dob? Jak dobře znáte Vykoupení z věznice Shawshank?

Měřeno vkusem uživatelů filmového serveru ČSFD.cz je vězeňské drama režiséra Franka Darabonta Vykoupení z věznice Shawshank nejlepším filmem všech dob a je také druhým nejoblíbenějším snímkem...

Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord

Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...

Urážel nás, stěžují si studenti na pedagoga kvůli přednášce o antisemitismu na FAMU

Režisér a pedagog na Filmové akademii múzických umění (FAMU) Marek Bouda čelí kritice za to, že na půdě univerzity promítal film Obchod na korze, který je situován do doby válečného pronásledování...

TELEVIZIONÁŘ: Jak šel fotbal Štěstíčku naproti. Startuje nové Ivánku, kamaráde

Šestidílný seriál Štěstíčku naproti, který začíná na placené platformě Oneplay, připomene reálnou korupční kauzu ve vrcholovém českém fotbalu, známou též díky divadelní hře Petra Čtvrtníčka Ivánku,...

1. listopadu 2025  9:01

Zemřel francouzský herec Karyo, proslavil se ve filmu Brutální Nikita

Ve věku 72 let zemřel francouzský herec Tchéky Karyo, známý z filmu Brutální Nikita či seriálu Nezvěstní. Jeho rodina v prohlášení uvedla, že bojoval s rakovinou.

1. listopadu 2025  7:21

Přátelství, temnota i smrt. Čím vyčnívá Záhada hlavolamu a proč se nesmát Dušínovi

Premium

Rychlé šípy. Vontové. Ježek v kleci. Jan Tleskač… Tahle jména zná téměř každý a nelze pochybovat o tom, že Záhada hlavolamu Jaroslava Foglara je jedním z nejvlivnějších českých románů 20. století....

1. listopadu 2025

RECENZE: Chvála průměrnosti. Lucie Bílá vydala úplně obyčejné, nevzrušivé album

Premium

Již poněkolikáté se Lucie Bílá spojila s producentem Martinem Šrámkem a skladatelským týmem čítajícím Pokáče, členy kapel O5 a Radeček, Hodiny a Patricii Kaňok ze skupiny Vesna. Výsledkem je album...

31. října 2025

Killhouse. Ukrajinská SBU se podílela na filmu o záchraně dcery z okupovaného území

Ukrajinský filmový režisér Lubomir Levitski ve spolupráci s ukrajinskou bezpečnostní službou (SBU) natočil film, který je založen na skutečných událostech rusko-ukrajinského konfliktu. Nese název...

31. října 2025  15:41

Vymykala se všem představám o hitu. Ikonická Bohemian Rhapsody slaví 50 let

Před 50 lety, 31. října 1975, vyšel hit britské rockové skupiny Queen Bohemian Rhapsody. Píseň z alba A Night at the Opera, která se stále umisťuje na nejvyšších místech v různých žebříčcích...

31. října 2025  14:35

RECENZE: Nepela, který váhá, ale neriskuje. Film o krasobruslaři zvedá Trojanův výkon

60 % Premium

Dílem náhody a následné nedohody vznikly dva životopisy legendárního krasobruslaře. První Nepela právě vstoupil do kin. Zdobí jej Josef Trojan v titulní roli, kazí popisnost a obrazová manýra.

31. října 2025

TRENDY V KLIPECH: Vesna se spojila Kateřinou Marií Tichou, Slza se Slavíčkem

Spolupráce, na kterou hodně fanoušků čekalo. Čistě ženská kapela Vesna a čím dál populárnější zpěvačka Kateřina Marie Tichá mají společnou píseň o ženském přátelství. V Óčko Chart budou soupeřit se...

31. října 2025  12:26

RECENZE: Přijela pouť. Tristní zpěv Katy Perry tentokrát nezachránila ani show

Premium

Velká část vokálních linek na pražském koncertě Katy Perry v O2 areně zněla z playbacku. A když už zpívala popová hvězda naživo, bylo to nevalné. Zklamala i výprava, která nenavázala na megalomanskou...

31. října 2025  9:17

Davidu Stypkovi vyjde posmrtně nové album. Poslechněte si první ukázku

Po téměř pěti letech od předčasného odchodu písničkáře Davida Stypky se fanoušci dočkají nové desky s názvem Opatruj. Materiál pochází z archívu rozpracovaných písní a do finální podoby ho dotáhli...

31. října 2025  9:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zemřel Menzelův vojín Čonkin, ruského herce zradily ledviny

Ve věku 58 let zemřel Gennadij Nazarov, ruský herec, který se u nás proslavil titulní rolí v Menzelově filmu Život a neobyčejná dobrodružství vojína Čonkina. Český koprodukční film byl jeho první...

31. října 2025  8:47

Ležel tváří v kaluži krve. Tísňový hovor odhalil detaily smrti baskytaristy Limp Bizkit

Okolnosti nedávné smrti baskytaristy a zakládajícího člena kapely Limp Bizkit se ukazují čím dál dramatičtější. Sam Rivers podle záznamu z tísňové linky 911 ležel obličejem v kaluži krve, když ho...

31. října 2025  7:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.