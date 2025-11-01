„Je to první věc svého druhu – komedie podle skutečného zločinu. První kriminálka bez vraha a mrtvoly. A také důkaz, čím fotbal musel před dvaceti lety projít, aby se očistil,“ vzkazují tvůrci projektu, v němž se „místo mrtvol počítají góly a místo detektivů běhají po hřišti bafuňáři“.
Hlavní postavou je Václav Neužil coby vyšetřovatel, který právě nastoupil na brněnskou expozituru a společně se státní zástupkyní neboli Táňou Pauhofovou začne rozkrývat největší sportovní skandál naší novodobé historie.
Štěstíčku naproti. Podívejte se na ukázku seriálu na motivy kauzy Ivánku, kamaráde
Současně seriál sleduje zoufalý boj fotbalového manažera a nevyléčitelného srdcaře, dotyčného „Ivánka“ v podání Marka Daniela, který se snaží udržet milovaný žižkovský klub v první lize.
Vydatně mu v tom pomáhá mazaný šéf komise rozhodčích, kterého hraje Jiří Vyorálek, a sestavu hlavních postav doplňuje Denisa Barešová v roli nadané sudí, která zjišťuje, že prosadit se v ryze mužském světě je i pro sebetalentovanější ženu pořádná dřina.
„Ivan sice není úplně kladná postava, ale má určité kladné až zábavné rysy. Nejvíc mě na něm baví jeho básnické střevo, tedy fotbalové básnické střevo. Ivan je na jednu stranu korupčník, ale taky zábavný chlapík,“ říká o svém hrdinovi Daniel.
Před kamerou se objeví rovněž Pavel Řezníček, Václav Kopta, Petra Bučková, Richard Stanke, Andrej Polák, Lukáš Latinák, Tereza Dočkalová, Jan Kolařík, Jan Hájek, Michal Dalecký, Robin Ferro či Lucie Žáčková.