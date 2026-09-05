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TELEVIZIONÁŘ: Člověk by měl odejít v nejlepším, loučí se Štefan Margita

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  11:26
Operní pěvec Štefan Margita vstoupil do Síně slávy Národního divadla. (24....

Operní pěvec Štefan Margita vstoupil do Síně slávy Národního divadla. (24. srpna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Štefan Margita a Hana Zagorová (Praha, 5.ledna 2020)
Štefan Margita na křtu svého alba Andělé strážní (2. října 2025)
Lucie Bílá a Štefan Margita
koncert k 70. narozeninám Štefana Margity v O2 areně, 15.5.2026 - Michael Kocáb
12 fotografií
Pod názvem Štefan Margita – Čas přítomnosti uvede v sobotu program ČT 1 premiéru dokumentárního portrétu slavného pěvce, zaměřeného na jeden přelomový rok jeho života.

Margita se loučí s operním jevištěm svou poslední velkou rolí Logeho ve Wagnerově Zlatu Rýna v Národním divadle, připravuje velký koncert a zároveň slaví své sedmdesáté narozeniny.

„Role Logeho je jednou z mých nejmilejších. A bude to také moje poslední operní role. Protože si myslím, že člověk má odejít v nejlepším. Tak, aby ho nikdo nelitoval. Naopak – aby si všichni řekli, proč vlastně už končí,“ vyznává se Margita ve svém loučení s operní kariérou.

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Nejen jeho profesní vrcholy však dokument režisérky Natálie Císařovské mapuje. Margita nechal filmový štáb nahlédnout i do svého soukromí, takže představil své nejbližší přátele nebo zavzpomínal na svou životní lásku, zpěvačku Hanu Zagorovou.

Ačkoli jde o snímek bilanční, jeho aktér dokazuje, že nejdůležitějším pro něj zůstává vždy přítomnost a podle dramaturgyně dokumentu Elišky Faeklové, která Margitu označuje za člověka nesmírně laskavého, pozorného a nadaného obrovským smyslem pro humor, „nemá jen výjimečný hudební talent, on má i talent na život“.

Operní pěvec Štefan Margita vstoupil do Síně slávy Národního divadla. (24. srpna 2026)
Štefan Margita a Hana Zagorová (Praha, 5.ledna 2020)
Štefan Margita na křtu svého alba Andělé strážní (2. října 2025)
Lucie Bílá a Štefan Margita
12 fotografií

Štefan Margita, který se narodil v Košicích 3. srpna 1956, už byl protagonistou dvou televizních dokumentů z let 1993 a 2017, kromě toho vystupoval v řadě koncertních a zábavných pořadů, s manželkou se autorsky podílel na talk show Hogo Fogo, kterou společně moderovali.

Zpíval mimo jiné v milánské La Scale, londýnské Covent Garden a newyorské Metropolitní opeře, od prezidenta dostal medaili Za zásluhy a vstoupil do Síně slávy Národního divadla.

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Témata: Štefan Margita, ČT1

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