Margita se loučí s operním jevištěm svou poslední velkou rolí Logeho ve Wagnerově Zlatu Rýna v Národním divadle, připravuje velký koncert a zároveň slaví své sedmdesáté narozeniny.
„Role Logeho je jednou z mých nejmilejších. A bude to také moje poslední operní role. Protože si myslím, že člověk má odejít v nejlepším. Tak, aby ho nikdo nelitoval. Naopak – aby si všichni řekli, proč vlastně už končí,“ vyznává se Margita ve svém loučení s operní kariérou.
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Nejen jeho profesní vrcholy však dokument režisérky Natálie Císařovské mapuje. Margita nechal filmový štáb nahlédnout i do svého soukromí, takže představil své nejbližší přátele nebo zavzpomínal na svou životní lásku, zpěvačku Hanu Zagorovou.
Ačkoli jde o snímek bilanční, jeho aktér dokazuje, že nejdůležitějším pro něj zůstává vždy přítomnost a podle dramaturgyně dokumentu Elišky Faeklové, která Margitu označuje za člověka nesmírně laskavého, pozorného a nadaného obrovským smyslem pro humor, „nemá jen výjimečný hudební talent, on má i talent na život“.
Štefan Margita, který se narodil v Košicích 3. srpna 1956, už byl protagonistou dvou televizních dokumentů z let 1993 a 2017, kromě toho vystupoval v řadě koncertních a zábavných pořadů, s manželkou se autorsky podílel na talk show Hogo Fogo, kterou společně moderovali.
Zpíval mimo jiné v milánské La Scale, londýnské Covent Garden a newyorské Metropolitní opeře, od prezidenta dostal medaili Za zásluhy a vstoupil do Síně slávy Národního divadla.