TELEVIZIONÁŘ: Moderní Vinnetou, jenž se zamiloval do Ani Geislerové

Od té doby si rodák z Tirany zahrál ještě v jiných německých seriálech, třeba v titulech 4 bloky, Milk & Honey, Kobra 11 nebo My děti ze stanice Zoo, vůbec první šanci před kamerou však dostal ve filmu Smutek paní Šnajderové, který v sobotu uvede ČT art.

Není to sice žádné veledílo, o to zajímavější má však pozadí. Jde o raritní česko-albánsko-řeckou koprodukci, v níž se režisér Piro Milkani vrátil do dob svých studií na pražské FAMU a k natáčení vlastního školního dokumentu Eso z roku 1961.

Nik Xhelilaj zosobňuje alter ago filmaře, jenž se po odchodu zpět do vlasti věnoval vedle filmové tvorby také překladům textů Václava Havla či Bohumila Hrabala a na přelomu milénia zastával v Česku post albánského velvyslance.

Jeho filmový představitel si svůj debut zpříjemnil díky scénáři, který mu předepsal milostný poměr s manželkou místního náčelníka tehdejší Veřejné bezpečnosti, již si zahrála Aňa Geislerová, v obsazení figuruje i hrdina Chobotnice Michele Placido.