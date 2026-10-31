TELEVIZIONÁŘ: Jak se objevil a skončil Nejkrásnější chlapec na světě

Snímek se po více než půlstoletí navrací do roku 1970, kdy věhlasný italský filmař Luchino Visconti procestoval Evropu při hledání dokonalého chlapce, který by zosobnil absolutní krásu v jeho filmové adaptaci románu Thomase Manna Smrt v Benátkách.
Ve Stockholmu režisér objevil Björna Andrésena, tehdy patnáctiletého stydlivého školáka, kterému prakticky přes noc získal mezinárodní slávu, ale také celoživotní trauma.
Představitel půvabného chlapce putoval mezi světovými festivaly, v Japonsku se stal idolem vítaným fanynkami stejně hystericky jako kapela The Beatles ve Státech, ale po návratu mezi spolužáky se dočkal narážek na domnělou homosexualitu, přestože i ve filmu k němu Dick Bogarde coby nemocný skladatel zahoří čistě platonicky, beze slov a bez doteků.
V dokumentu, který natočili Kristina Lindströmová a Kristian Petri, se Björn Andrésen představuje coby samotářský stařec, který vlastně nikdy opravdu nedospěl. Jeho život byl plný tragédií: když mu bylo jedenáct let, matka spáchala sebevražda a vychovávala ho babička, snící o vnukově hvězdné budoucnosti.
Sám se chtěl stát koncertním pianistou, ale tak vysoko jako muzikant nikdy nedosáhl; hodně pil, pronásledovaly ho výčitky kvůli smrti devítiměsíčního syna a prohlašoval, že by si raději budoval život sám, než aby nesl reklamní břemeno nejkrásnějšího chlapce světa. Naposled si zahrál v hororu Slunovrat, loni zemřel.