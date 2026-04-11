TELEVIZIONÁŘ: Silicon Valley. Místo, kde géniové potřebují své psychiatry

Když svou novinku oznamuje Jonathan Glatzer, tvůrce tak ceněných televizních seriálů jako Boj o moc či Volejte Saulovi, jejich ctitelé by měli zpozornět. Pod názvem The Audacity (troufalost) premiéru přináší streamovací služba AMC+.
Ze seriálu The Audacity | foto: AMC+

Děj se pohybuje v uzavřené komunitě Silicon Valley, světového centra počítačového a technologického průmyslu, kde se soustřeďují nejžádanější mozky světa.

Ovšem mezi genialitou a šílenstvím může vést velmi tenká hranice, což ukazuje právě The Audacity při zobrazení nevšedního vztahu mezi technologickým rádoby titánem a jeho psychoterapeutem.

O příběhu, v němž hlavní role vytvořili Billy Magnussen, Zach Galifianakis či Lucy Punchová, jeho tvůrce Glatzer prohlásil, že v podstatě rozšířil půdorys seriálové klasiky z navenek pohodového Peyton Place, místa, které se pod idylickým povrchem potýká „s pokřivenými sny, přehnanými egy a etickými selháními samozvaných vynálezců budoucnosti“.

Silicon Valley líčí jako svět znechucených miliardářů, psychiatrických guru, laboratoří umělé inteligence a zklamaných teenagerů z elitních soukromých škol, ve kterém se Magnussenův hrdina snaží získat vliv, moc a peníze.

Žánr autor označuje za temnou tragikomedii a v postavě léčitelky duší, kterou ztvárnila Sarah Goldbergová, dokonce s úsměvem přiznává vlastní zkušenost: „Vyrůstal jsem v domě s psychiatrem a terapeutem a něco z toho v příběhu uvidíte, i když role skvělé Goldbergové nemá v žádném případě nic společného s mou matkou.“

Není to mimochodem poprvé, kdy televizní tvůrci našli hrdiny v centru vědy, šesti úspěšných řad se dočkal například seriál Silicon Valley, který uváděla HBO.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

