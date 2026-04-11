TELEVIZIONÁŘ: Silicon Valley. Místo, kde géniové potřebují své psychiatry

Děj se pohybuje v uzavřené komunitě Silicon Valley, světového centra počítačového a technologického průmyslu, kde se soustřeďují nejžádanější mozky světa.
Ovšem mezi genialitou a šílenstvím může vést velmi tenká hranice, což ukazuje právě The Audacity při zobrazení nevšedního vztahu mezi technologickým rádoby titánem a jeho psychoterapeutem.
O příběhu, v němž hlavní role vytvořili Billy Magnussen, Zach Galifianakis či Lucy Punchová, jeho tvůrce Glatzer prohlásil, že v podstatě rozšířil půdorys seriálové klasiky z navenek pohodového Peyton Place, místa, které se pod idylickým povrchem potýká „s pokřivenými sny, přehnanými egy a etickými selháními samozvaných vynálezců budoucnosti“.
Silicon Valley líčí jako svět znechucených miliardářů, psychiatrických guru, laboratoří umělé inteligence a zklamaných teenagerů z elitních soukromých škol, ve kterém se Magnussenův hrdina snaží získat vliv, moc a peníze.
Žánr autor označuje za temnou tragikomedii a v postavě léčitelky duší, kterou ztvárnila Sarah Goldbergová, dokonce s úsměvem přiznává vlastní zkušenost: „Vyrůstal jsem v domě s psychiatrem a terapeutem a něco z toho v příběhu uvidíte, i když role skvělé Goldbergové nemá v žádném případě nic společného s mou matkou.“
Není to mimochodem poprvé, kdy televizní tvůrci našli hrdiny v centru vědy, šesti úspěšných řad se dočkal například seriál Silicon Valley, který uváděla HBO.