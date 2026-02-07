TELEVIZIONÁŘ: Šachovou královnu vyzpovídala dcera Roberta Kennedyho

Jeho hrdinkou je maďarská šachistka Judit Polgárová, nejúspěšnější žena královské hry v dosavadní historii, které brzy její kategorie přestala stačit, takže začala hrát s muži. A porážela je.
Než ukončila profesionální kariéru, zvítězila nad jedenácti bývalými či tehdy aktuálními mistry světa, mimo jiné Karpovem, Ánandem, Spasským, Carlsenem a také Kasparovem, který ji coby ženu nejprve podceňoval, než nad ním vyhrála.
Když Polgárová dokument uváděla na letošním festivalu Sundance, prozradila, že právě s Garrym Kasparovem se nedávno znovu setkali na šachových akcích, a dokonce si spolu zahráli rekreační partii.
S Carlsenem se zase po letech potkala v madridském parku, kde spolu jen tak ve volném čase sehráli bleskovou partii, ve které Judit Polgárová porazila mistra světa a nejlepšího hráče všech dob v devatenácti tazích.
Polgárovou i její sestry odmala trénoval otec, zatímco režisérka Šachové královny Rory Kennedyová svého tatínka nikdy nepoznala. Narodila se jako nejmladší z jedenácti dětí šest měsíců poté, co byl její otec, senátor a prezidentský kandidát Robert Kennedy, v roce 1968 zavražděn.
Jeho dcera se věnuje dokumentární tvorbě úspěšně, za snímek Poslední dny ve Vietnamu získala nominaci na Oscara. Loni natočila film o procesu, který zkoumal, jestli za smrtelnou nehodu při natáčení nese vinu herec Alec Baldwin.
Má za sebou také projekt věnovaný pozadí leteckých katastrof slavné značky Pád: Kauza Boeing nebo snímek Ethel, portrét vlastní matky Ethel Kennedyové.