Jde o předělávku francouzského snímku, jenž vznikl před osmi lety a se stereotypy pohlaví si na půdorysu tradiční zápletky o potrestaném sukničkáři pohrává za pomoci alternativní reality. Hrdina, jenž si vychutnává postavení bohatého, vlivného a po všech stránkách úspěšného nadsamce bez závazků, se náhle ocitne v paralelním vesmíru, kde je všechno přesně naopak.
Tady totiž mají veškerá privilegia ženy, zatímco muži plní podřízenou roli; tudíž hrdina těžko shání slušnou práci. Navíc se snad poprvé vážně zamiluje – do mocné ženy, která je věrným otiskem jeho vlastní povahy před pádem do jiného světa.
Americkou verzi režírovala Thea Sharrocková, která se prosadila debutovou romancí Než jsem tě poznala, další postavy ztělesnili Emily Mortimerová, Charles Dance, Richard E. Grant či Fiona Shawová.
Svět naruby dal pořádně zabrat nejen hercům, ale také kostýmním návrhářům, protože tvůrci chtěli najít jemnější posuny ve vyjádření nadřazenosti, než aby ženy doslovně oblékli do pánských obleků a muže do růžových odstínů.
Mění se rovněž rekvizity včetně památníků, z mužské sochy se stává ženská. Paradoxně nejméně vnějších úprav absolvoval Sacha Baron Cohen, jehož předešlé projekty byly založeny právě na bláznivých převlecích.
Někteří kritici jízlivě podotýkají, že tentokrát mu nezbude nic jiného než „pouze“ hrát, přičemž jeho hrdina má být vzdor povýšené aroganci domnělého pána tvorstva i okouzlující a odzbrojující.