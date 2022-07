TELEVIZIONÁŘ: Večeře s rockovou legendou o dvou různých chodech

Dá se dokonce přirovnat k labužnické večeři, protože servíruje vrcholnou rockovou legendu, kapelu Rolling Stones, a to hned o dvou různých chodech. Nejprve se podává titul Rolling Stones: Olé Olé Olé, britský dokument mapující turné kapely napříč Jižní Amerikou a koncert v Havaně v roce 2015.

Připomene, že v řadě zemí Latinské Ameriky ještě v šedesátých a sedmdesátých letech vládly vojenské diktatury, které muzikantské rebely cenzurovaly, v několika státech se rock’n’roll dočkal dokonce zákazu. Jenže právě zapovězené ovoce nejlépe chutná, takže se „Stouni“ stali symbolem podzemního hnutí.

Následující snímek Pavla Jandourka nazvaný Rolling Stones - Hearts for Prague vznikl před čtyřmi roky a vztah členů britské kapely k Česku dává do symbolických souvislostí s vývojem politické situace v naší vlasti od roku 1962, kdy skupina vznikla.

Ač to zní neuvěřitelně, Rolling Stones se drží na scéně skutečně už šedesát let, jejich první koncert se konal 12. července 1962 v londýnském klubu Marquee - a paradoxně to byl tehdy pouze záskok.