TELEVIZIONÁŘ: Jiní Rivalové. Mezi nimi totiž stojí hvězda Zendaya

V režii Lucy Guadagnina představuje Zendaya bývalou tenisovou hvězdu, která se stala trenérkou a nyní potměšile rozvíjí svou nejen sportovní válku na kurtu, kde proti sobě stojí někdejší blízcí kamarádi, její manžel a její bývalý milenec.
O tom, že se drama odehrává také na poli sexu, svědčí i fakt, že v kinech byl snímek přístupný až od patnácti let věku, nicméně zkrátka nepřijdou ani milovníci tenisových zápasů.
Sama Zendaya dostala mimořádnou odbornou průpravu, na roli ji čtvrt roku připravoval někdejší profesionální hráč tenisu Brad Gilbert, který trénoval mimo jiné Andreho Agassiho, Andyho Roddicka či Andyho Murrayho.
Na erotické scény zase produkce najala takzvaného koordinátora intimity, komparzisty pořídila v Bostonu, vychvalovanou hudbu dodali Trent Reznor a Atticus Ross a na americkou premiéru v Los Angeles dorazila mimo jiné tenistka Venus Williamsová.
Zendaya si kromě režiséra, který se proslavil projektem Dej mi své jméno, osobně vybrala také představitele svých filmových partnerů. Ztělesnili je Mike Faist, jenž zářil v předělávce muzikálu West Side Story, a Josh O’Connor, představitel Charlese v seriálu Koruna, který na letošní karlovarský festival doprovodil snímek Od základu.
Podle listu The Independent zosobňují Rivalové „nejnapínavější sportovní film posledních let“, jiné recenze oceňují „provokativní propojení honby za sexem a úspěchem“.