Starý baset, kterému hlas propůjčil Thomas Haden Church, moudře vypráví, kterak se třígenerační rodina jeho majitelů propadla do chaosu, když matka skončila v umělém spánku. Vykolejenou domácnost se pokusí znovu scelit nový přírůstek, štěně corgiho.
Z hereckého obsazení nosí nejslavnější jméno Dennis Quaid v roli nedávno ovdovělého, tudíž nerudného dědečka. K hercovým ceněným pracím patří tituly Daleko do nebe či Zvláštní vztahy, se čtyřnohými hrdiny už zkušenost má z obou dílů filmové série Psí poslání.
Ve filmu Psí Vánoce Quaida doplňují Milo Ventimiglia, Jennifer Tilly nebo Mary Steenburgenová. Novinka vznikla podle knihy W. Bruce Camerona, jehož předlohy stály i za snímky Psí poslání, Psí poslání 2 a Psí domov a jejichž scenáristka Cathryn Michonová se tentokrát chopila i režie a jedné z rolí.
Navíc předem ujistila útlocitné diváky, že žádný pes v příběhu nezemře. Psí Vánoce jsou prvním, zdaleka ne však jediným premiérovým příspěvkem streamovací služby Netflix k letošním svátkům. Kolekce obsahuje mimo jiné pořad Tyler Perry: Evangelium Vánoc, několik romantických komedií ve vánočních kulisách a také odvozeninu projektu Gábinin kouzelný domek ve filmu, tentokrát v podobě soutěžní reality show pekařů.
Cameronův příběh Psí Vánoce vyšel před čtyřmi lety i v češtině; tehdy si někteří čtenáři stýskali, že tu psi dostali méně prostoru než lidé, nicméně filmaři naznačují, že si to vzali k srdci.