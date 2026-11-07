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TELEVIZIONÁŘ: Tradiční nadílku svátečního dojímání zahájí Psí Vánoce

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  8:56
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Z filmu Psí Vánoce | foto: Netflix

Už nám to zase nastává. Právě totiž startují závody vánočních novinek a jedna z prvních – Psí Vánoce, kterou nasazuje společnost Netflix, už názvem naznačuje, jakým způsobem chce bavit i dojímat.

Starý baset, kterému hlas propůjčil Thomas Haden Church, moudře vypráví, kterak se třígenerační rodina jeho majitelů propadla do chaosu, když matka skončila v umělém spánku. Vykolejenou domácnost se pokusí znovu scelit nový přírůstek, štěně corgiho.

Z hereckého obsazení nosí nejslavnější jméno Dennis Quaid v roli nedávno ovdovělého, tudíž nerudného dědečka. K hercovým ceněným pracím patří tituly Daleko do nebe či Zvláštní vztahy, se čtyřnohými hrdiny už zkušenost má z obou dílů filmové série Psí poslání.

Ve filmu Psí Vánoce Quaida doplňují Milo Ventimiglia, Jennifer Tilly nebo Mary Steenburgenová. Novinka vznikla podle knihy W. Bruce Camerona, jehož předlohy stály i za snímky Psí poslání, Psí poslání 2 a Psí domov a jejichž scenáristka Cathryn Michonová se tentokrát chopila i režie a jedné z rolí.

Z filmu Psí Vánoce
Z filmu Psí Vánoce
Z plakátu filmu Psí Vánoce
Dennis Quaid a jeho manželka Laura Savoie na Oscarech v Los Angeles (2. března 2025)
4 fotografie

Navíc předem ujistila útlocitné diváky, že žádný pes v příběhu nezemře. Psí Vánoce jsou prvním, zdaleka ne však jediným premiérovým příspěvkem streamovací služby Netflix k letošním svátkům. Kolekce obsahuje mimo jiné pořad Tyler Perry: Evangelium Vánoc, několik romantických komedií ve vánočních kulisách a také odvozeninu projektu Gábinin kouzelný domek ve filmu, tentokrát v podobě soutěžní reality show pekařů.

Cameronův příběh Psí Vánoce vyšel před čtyřmi lety i v češtině; tehdy si někteří čtenáři stýskali, že tu psi dostali méně prostoru než lidé, nicméně filmaři naznačují, že si to vzali k srdci.

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