Americký spisovatel žije v Oregonu, kde se příběh odehrává, ovšem před dvěma sty lety, za časů prvních osadníků. Se skupinou lovců kožešin putuje divočinou zamlklý kuchař, jenž se posléze spřátelí s činorodým Číňanem a společně začnou podnikat v gastronomii.
Jejich smažené koblížky si drsní dobyvatelé americké divočiny oblíbí, ovšem výrobci narazí na zásadní problém: kde pro přípravu lahůdky sehnat mléko. Široko daleko se totiž nachází jediná kráva, kterou si přivezl bohatý Angličan, takže hrdinové ji chodí dojit tajně, za tmy a s vědomím, že to jednou nemusí vyjít.
Ústřední tandem poetického antiwesternu zkoumajícího mužské přátelství vytvořili John Magaro a Orion Lee, kteří před natáčením absolvovali náročnou lekci s odborníkem na přežití mimo civilizaci.
Mimo jiné se naučili, jak stáhnout z kůže veverku, kterak si rozdělat oheň a kde se ukrýt v dešti. Magaro se navíc připravoval na roli za pomoci kuchařek z 19. století a dobová jídla pak vařil i před kamerou.
Snímek První kráva posbíral desítky cen a nominací, vysloužil si vysoká hodnocení kritiků, kteří často používali přívlastky skromný, jemný a dojemný, v kinech však doplatil na covidovou éru.
Reichardtová po První krávě natočila ještě tragikomedii Showing Up, v níž Michelle Williamsová hrála sochařku, a loni krimithriller The Mastermind, ve kterém se Josh O’Connor coby zloděj obrazů ocitne na útěku.