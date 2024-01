TELEVIZIONÁŘ: Trochu se povzneste nad zemskou tíži, radí Dvojitý rekord

Ultralehké letadlo Shark tehdy překonalo vzdálenost 1 914 kilometrů, přičemž trasa zahrnovala Česko, Německo, větrné Polsko, Slovensko a opět Česko.

Snímek však využil také záběry pocházející z předchozích leteckých výprav Jiřího Pruši do zajímavých míst všech světadílů. Na palubě letadla se vede profesní i mezigenerační dialog dvou milovníků výšek, nicméně divák si může vychutnat hlavně pohled z ptačí perspektivy, jenž mu dovolí povznést se alespoň trochu nad zemskou tíži s běžnými starostmi všedního dne.

Není to poprvé, co se Nikolaev, tvůrce hraných děl Báječná léta pod psa nebo Lidice, dal do služeb dokumentárního leteckého cestopisu. Právě s Prušou natočil už tituly Jaderské ostrovy z nebe nebo Karibik z nebe.

Mimochodem na Dvojitý rekord vybrali od jedenasedmdesáti podporovatelů požadovaných tři sta padesát tisíc korun a tři z přispěvatelů si jako odměnu za vloženou částku vybrali dvacetiminutový let právě s Prušou.

Pro srovnání, expedice zachycená v dokumentu Dvojitý rekord trvala deset hodin a dvacet šest minut. Paradoxem projektu zůstává režisérovo přiznání, že jemu osobně se dělá zle i na řetízkovém kolotoči, takže přes veškerou důvěru v Prušovy schopnosti prý má k pobytu v mracích stále velký respekt.