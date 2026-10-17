TELEVIZIONÁŘ: Mimořádná Marta se vrací. Tentokrát sama skončí za mřížemi

Zábavně živelná Tatiana Dyková v titulní roli se v premiérových epizodách ocitá v přelomové životní situaci. Jednak práci pro policii (byť dočasně) opustila, jednak se na scéně zjeví Bolek Polívka coby její problémový otec, s nímž se zaplete do obrovského průšvihu, kde půjde o život.
Co se zločinů týče, výstřední matka samoživitelka je vyšetřuje i nadále. Zprvu jen po soukromé linii, jenomže když sama skončí za mřížemi kvůli podezření, že zavraždila vlastní klientku, musí vypátrat pravého pachatele s pomocí svých spoluvězeňkyň i bývalých kolegů z mordparty.
A to včetně sucharského kapitána v podání Romana Zacha, stále váhajícího mezi seriózní přítelkyní a spontánní Martou, která mezitím najde oporu v nováčkovi týmu.
Jedno z vyšetřování se týká smrti mladičké dívky, která sebejistě dobývala rapovou scénu, aniž měl o tom její věřící otec tušení. Další kauzy zavedou policisty do prostředí sídlištního drogového gangu, do ášramu i na lékařskou fakultu, kde se odehrává bizarní případ takzvaného upíra.
Souběžně s kriminalistickými záhadami řeší Marta mateřské starosti, třeba když její dcerka onemocní, i vztahové kotrmelce, především však znovu odzbrojuje svým chováním neřízené střely, která seriálu vtiskuje osobitý humor.
Licenční verze projektu již vznikly na Slovensku, v Polsku, Maďarsku i ve Spojených státech, kde si hlavní úlohu přejmenovanou na Morgan zahrála Kaitlin Olsonová, známá ze seriálů Stále v kurzu nebo Larry, kroť se!