TELEVIZIONÁŘ: Improvizační Partička znovu hledá posily pro silvestra

První řada soutěže zjevně splnila svůj účel, protože pod jejím vlivem přibylo zájemců o druhý ročník bavičské soutěže a pořadatelé dokonce tvrdí, že ti letošní jsou na mnohonásobně vyšší úrovni.

Pravidla se nemění, Partička: Nová krev II potrvá po dvanáct večerů, ve finále se pak utká čtveřice nejlepších o titul vítěze, který si stejně jako před rokem zahraje s tradičními členy Partičky mimo jiné v silvestrovském speciálu.

V porotě posuzující jednotlivé adepty na základě jejich výkonů v zadaných hrách zasednou opět Michal Suchánek, Richard Genzer a Daniel Dangl, nově je doplní Michal Novotný.

RECENZE: Buřičská Partička hledá Novou krev. Ale jde to ztuha

Mimochodem právě Dangl stál před patnácti lety u zrodu nejprve slovenské Partičky, na kterou o dva roky později navázala její stejnojmenná česká varianta. Ovšem inspiraci čerpaly obě Partičky odjinud.

Ještě dávno před nimi, už koncem 80. let, vznikl ve Velké Británii celosvětově úspěšný pořad Whose Lin Is It Anyway?, v němž původní čtveřici komiků postupně doplňovali hvězdní hosté jako Whoopi Goldbergová či David Hasselhoff.

Co se týče tuzemské Nové krve, její první ročník vyhrál Jan Bedřich, který je k vidění nejen na sociálních sítích či jako moderátor; dokonce vytvořil zakladatelské Partičce konkurenci.

Při natáčení soutěže Nová krev se totiž dal dohromady se třemi kolegy, s nimiž vytvořil nové uskupení v rámci žánru improvizační show a společně vystupují s projektem Žerty stranou.