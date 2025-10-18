TELEVIZIONÁŘ: Fuj, hnusní! Ale i ohromně zábavní animovaní manželé Prevítovi

Animovaná novinka, jejíž režisér a scenárista Phil Johnston se autorsky podílel na obou dílech Raubíře Ralfa či na hitu Zootropolis: Město zvířat, přejala distribuční titul z českého knižního překladu.
V originále se ústřední manželský pár jmenuje pán a paní Twitovi, což jsou podle tvůrců snímku „nejzlejší, nejsmradlavější a nejhnusnější lidé na světě, kteří také vlastní nejodpornější, nejnebezpečnější a nejhloupější zábavní park na světě“. Ale když ovládnou celé město, přece jenom se jim někdo postaví: jmenovitě dva stateční sirotkové a rodinka kouzelných zvířat.
Kniha Roalda Dahla vyšla v roce 1980 a filmové verze se dočkala poprvé, ovšem jinak po spisovatelových předlohách sahají filmaři často, včetně Karlíka a továrny na čokoládu nebo Fantastického pana Lišáka.
Co se Prevítových týče, zjevně zdaleka tolik nevadí školákům jako některým rodičům, kteří považují padoušský tandem za hluboce nevýchovný. Manželé totiž dělají nechutné věci, jsou to vyhlášení špindírové, z jejich jídelníčku se až obrací žaludek, trápí zvířata a také jejich vzájemný vztah překypuje urážkami a schválnostmi.
Ovšem právě proto jsou to zlosynové – a navíc zlosynové nesoucí pořádnou nálož humoru, jak je u Dahla pravidlem. Na každý pád Prevítovi podle prvních reakcí působí „roztomile groteskně“, na čemž má svůj podíl i herecké obsazení původního znění, postavičkám totiž propůjčily hlasy i takové hvězdy jako Emilia Clarke nebo Natalie Portmanová.
