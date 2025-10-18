TELEVIZIONÁŘ: Fuj, hnusní! Ale i ohromně zábavní animovaní manželé Prevítovi

Autor:
  8:25
Do nekonečné diskuse o vhodnosti či nevhodnosti výstředních příběhů Roalda Dahla pro děti přibude premiérová a hodně křiklavá položka: streamovací služba Netflix nasazuje komedii Prevítovi.
Z filmu Prevítovi

Z filmu Prevítovi | foto: Netflix

Z filmu Prevítovi
Z filmu Prevítovi
Z filmu Prevítovi
Z filmu Prevítovi
5 fotografií

Animovaná novinka, jejíž režisér a scenárista Phil Johnston se autorsky podílel na obou dílech Raubíře Ralfa či na hitu Zootropolis: Město zvířat, přejala distribuční titul z českého knižního překladu.

V originále se ústřední manželský pár jmenuje pán a paní Twitovi, což jsou podle tvůrců snímku „nejzlejší, nejsmradlavější a nejhnusnější lidé na světě, kteří také vlastní nejodpornější, nejnebezpečnější a nejhloupější zábavní park na světě“. Ale když ovládnou celé město, přece jenom se jim někdo postaví: jmenovitě dva stateční sirotkové a rodinka kouzelných zvířat.

Kniha Roalda Dahla vyšla v roce 1980 a filmové verze se dočkala poprvé, ovšem jinak po spisovatelových předlohách sahají filmaři často, včetně Karlíka a továrny na čokoládu nebo Fantastického pana Lišáka.

Co se Prevítových týče, zjevně zdaleka tolik nevadí školákům jako některým rodičům, kteří považují padoušský tandem za hluboce nevýchovný. Manželé totiž dělají nechutné věci, jsou to vyhlášení špindírové, z jejich jídelníčku se až obrací žaludek, trápí zvířata a také jejich vzájemný vztah překypuje urážkami a schválnostmi.

Ovšem právě proto jsou to zlosynové – a navíc zlosynové nesoucí pořádnou nálož humoru, jak je u Dahla pravidlem. Na každý pád Prevítovi podle prvních reakcí působí „roztomile groteskně“, na čemž má svůj podíl i herecké obsazení původního znění, postavičkám totiž propůjčily hlasy i takové hvězdy jako Emilia Clarke nebo Natalie Portmanová.

Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025
Vstoupit do diskuse

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

Nejčtenější

Zemřela slavná americká herečka Diane Keatonová. Bylo jí 79 let

Ve věku 79 let zemřela americká herečka Diane Keatonová, která v roce 1978 dostala Oscara za roli Annie Hallové ve stejnojmenném filmu režiséra Woodyho Allena. Podle agentur to v sobotu sdělil mluvčí...

KVÍZ: Komik i mistr tíživého ticha. Jak dobře znáte filmové role Rudolfa Hrušínského?

Rudolf Hrušínský byl jedním z našich největších herců. Skvěle ztvárňoval role komediální, vážné i vyloženě tragické. Výtečně pracoval s hlasem i mimikou. V jednom pohledu vyjádřil, nač by jiní...

Trump před schůzkou se Zelenským mluvil s Putinem. Sejdou se v Budapešti

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se v Budapešti setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby jednali o ukončení války na Ukrajině. Uvedl to na síti Truth Social po čtvrtečním...

Český fotograf Třeštík vyfotil pro prestižní hudební magazín Slashe z Guns N’ Roses

Málokterý český fotograf dostane příležitost profesionálně vyfotografovat světovou rockovou hvězdu, jejíž portrét se následně objeví na titulní straně prestižního hudebního magazínu Guitar World....

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

TELEVIZIONÁŘ: Fuj, hnusní! Ale i ohromně zábavní animovaní manželé Prevítovi

Do nekonečné diskuse o vhodnosti či nevhodnosti výstředních příběhů Roalda Dahla pro děti přibude premiérová a hodně křiklavá položka: streamovací služba Netflix nasazuje komedii Prevítovi.

18. října 2025  8:25

Ve věku 96 let zemřel Milan Dobeš, světově respektovaná osobnost výtvarného umění

Ve věku 96 let zemřel v pátek průkopník světového kinetického a konstruktivistického umění Milan Dobeš, který vystavoval s ikonami výtvarného umění včetně Andyho Warhola či Victora Vasarelyho. Svou...

17. října 2025  19:51

Picassův obraz se záhadně ztratil. Putoval přitom jen z dodávky do výtahu

Španělská policie pátrá po ztraceném obrazu Pabla Picassa. Ten záhadně zmizel během přepravy na výstavu v Granadě v jižním Španělsku. Prohlédnuté kamerové záznamy přitom žádný incident neodhalily.

17. října 2025  16:19

RECENZE: Jak zažít orgasmus? Holky to chtěj pořád - a pořád stejně

30 % Premium

Německá komedie Holky to chtěj pořád obsahuje jediné, zato podstatné tajemství: proč se film Holky to chtěj taky, který vznikl v roce 2001, vůbec předělával, když k zápletce o třech dospívajících...

17. října 2025

GLOSA: Konečně zblízka a bez mikrofonů. Plácido Domingo je zázrak přírody

Premium

Praha ještě jednou slyšela legendárního pěvce Plácida Dominga. A poprvé v Dvořákově síni Rudolfina. Paradoxně až teď, kdy mu je 84 let, ho zdejší publikum zažilo tak, jak mu to od počátku nejvíc...

17. října 2025  13:28

TRENDY V KLIPECH: Lenny se inspirovala filmy Kill Bill nebo Krvavá nevěsta

Zpěvačka Lenny přichází s novým videoklipem Told Ya, pro jehož vizuální stránku se nechala inspirovat svými oblíbenými filmy. V hitparádě Óčko Chart soupeří o hlasy diváků s videoklipy od skupiny...

17. října 2025  12:32

Jako hákové kříže. Palestinské vlajky na školách kritizují Trojan, Svěrák či Hřebejk

Slavní absolventi Filmové akademie múzických umění včetně Jana Svěráka, Jana Hřebejka, Václava Marhoula, Ireny Pavláskové a Ondřeje Trojana zaslali otevřený dopis vedení škol FAMU, UMPRUM a AVU, aby...

17. října 2025  10:44

OBRAZEM: Souhvězdí i apokalypsa v plamenech. Prahu rozzářil Signal Festival

Prahu rozzářil již 13. ročník světelného festivalu Signal Festival. Nabízí celkem dvacet instalací, rozmístěných do dvou okruhů v centru města. Zahraniční i domácí umělci ukazují, že pohyb je stav...

17. října 2025  9:37

Z brněnského pokoje na světovou scénu. Můj vlastní styl je chaos, říká tanečník

Brněnský tanečník Jan „Lil H“ Ničovský letos ovládl české finále Red Bull Dance Your Style – soutěže, kde tanečníci improvizují na nečekané hudební mixy a o vítězi rozhoduje publikum. V půlce října...

17. října 2025  9:24

Na začátku byly krásné oči hereček. Jak vznikla nejslavnější filmová databáze

Na začátku byly krásné oči amerických hereček a snaha zkatalogizovat jejich výskyt na stříbrném plátně. Tak vznikly první dva seznamy a postupně se rozrůstaly až do americké Internet Movie Database...

17. října 2025  8:29

Zemřel Ace Frehley, někdejší člen legendární kapely Kiss

Ve věku 74 let ve čtvrtek zemřel někdejší člen americké rockové skupiny Kiss Paul Daniel Frehley známý jako Ace Frehley. Frehley zemřel následkem zranění, která v září utrpěl po pádu. V noci na pátek...

17. října 2025  7:32

Trump před schůzkou se Zelenským mluvil s Putinem. Sejdou se v Budapešti

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se v Budapešti setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby jednali o ukončení války na Ukrajině. Uvedl to na síti Truth Social po čtvrtečním...

16. října 2025  17:05,  aktualizováno  17.10 6:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.