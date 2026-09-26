TELEVIZIONÁŘ: Protektorátní doba za soumraku hledá sériového vraha

Příběh, jejž od neděle nasadí ČT1, má podobu čtyřdílné, respektive tentokrát dvoudílné televizní minisérie, kterou u nás už počátkem roku uvedl Canal+, a sleduje časový úsek od únoru 1945 až do květnového povstání v Praze.
Mladý český kriminalista právě vyšetřuje případ sadistického vraha vdov, jenže od okamžiku, kdy se jednou z obětí stane vdova po německém generálovi, začne se kauzou zabývat také gestapo, které tak současně najde záminku, jak mezi českými policisty slídit po stopách odboje.
Historický kriminální thriller spoléhá jak na vypjatou dobovou atmosféru, tak na divácky atraktivní téma sériových zabijáků, ovšem postupně si prostor nachází ještě milostný motiv a politika.
Ústřední dvojici, kterou ztvárnili Jonas Nay a Nicholas Ofczarek, doplňují z tuzemských herců Karel Dobrý či Diana Dulínková, natáčelo se převážně v Rakousku a režisér Christopher Schier využil svou zkušenost z krimiseriálů Místo činu nebo Průsmyk.
V reakcích prvních českých diváků se objevovalo zklamání, že pražské kulisy občas nahrazovala Vídeň, německé recenze zase zmiňovaly, že závěrečný zvrat působí příliš zřejmě až plakátově. Naopak všeobecné uznání směřovalo ke snaze, kterak vtělit příběhu limitovanému televizním formátem i rozpočtem alespoň obrazovou náladu filmu noir.
Kromě německé a rakouské televize si projekt díky síti Canal+ připsal distribuční práva v Nizozemsku, Belgii, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku, byl prodán také do Švédska.