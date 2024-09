TELEVIZIONÁŘ: Proti povinnému diktátu krásy se postaví Oškliví

Řadí se do rodiny dystopických fantasy pro dospívající a zavedou do světa budoucnosti, kde vládnou vynucené standardy krásy: jakmile dosáhne šestnácti let, musí každý na povinnou plastickou operaci.

Novinka, kterou natočil režisér McG, tvůrce děl Charlieho andílci či Terminator Salvation, vznikla podle knižní předlohy Scotta Westerfelda.

Její hrdinka se na brzké šestnácté narozeniny těší, vždyť znamenají operaci, která člověka změní z fyzicky všedního jedince v dokonale krásnou bytost, čímž jej katapultuje do ráje špičkových technologií, kde jedinou práci představuje nekonečná zábava.

Krátce před vysněnou proměnou však dívka potká svou vrstevnici, která by se raději ocitla mimo bezchybný svět, na utajeném místě zvaném Kouř, kde žijí rebelové zvaní Oškliví; ti, kdo se proti diktátu krásy vzbouřili.

Když kamarádka před svou operací uteče a zanechá hrdince šifru popisující cestu do odbojné komunity, ukáže se pravá tvář šťastné společnosti všeobecné krásy.

Dívka dostane od úřadů ultimátum: aby si zasloužila vlastní proměnu v krasavici, musí nejprve najít svou zbloudilou přítelkyni, přivést ji zpět a hlavně prozradit místo, kde se odpadlíci skrývají.

Příběh je první částí úspěšné tetralogie, jejíž hlavní hrdinku v adaptaci ztvárnila Joey Kingová. Naposledy jsme ji viděli v kinech v thrilleru Bullet Train, hrála však i v Útoku na Bílý dům, Rodinné aféře a Princezně či v seriálech Odhalení, Fargo a Hodina duchů. Se zpěvačkou Taylor Swift natočila videoklip k písni Mean.