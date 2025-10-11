TELEVIZIONÁŘ: Na Oscarech nemohl nevyhrát. Na obrazovky míří Oppenheimer

Tři hodiny povídání o politice a jaderné fyzice? To se nedá, pomyslí si skeptik – načež při snímku Oppenheimer, který absolvuje v neděli tuzemskou televizní premiéru na stanici HBO, zapomene na čas, na vlastní pochybnosti i na fakt, že zrovna s fyzikářem si za svých školních let do náruče nepadl.
Cillian Murphy ve filmu Oppenheimer

Cillian Murphy ve filmu Oppenheimer | foto: CinemArt

Režisér Christopher Nolan a herec Cillian Murphy se radují z vítězství filmu...
Robert Downey Jr. získal v 81. ročníku udílení Zlatých glóbů cenu za nejlepší...
Cillian Murphy drží cenu pro nejlepšího herce, získal ji za film Oppenheimer...
Velká postava fyziky, ale též světových dějin vůbec. Architekt atomové bomby...
Příběh amerického fyzika J. Roberta Oppenheimera, kterého představuje Cillian Murphy, vedoucího laboratoře v Los Alamos a projektu Manhattan, jenž vedl k vynálezu atomové bomby, získal sedm Oscarů. Jmenovitě za nejlepší film, režii, kameru, střih, hudbu a mužský herecký výkon v hlavní i vedlejší roli.

Pořádná nadílka zlatých sošek však nepřekvapila, protože snímek Christophera Nolana nemohl nevyhrát: patřil k jasným favoritům, sotva se objevil na plátně, a vlastně ještě mnohem dřív.

RECENZE: Konečně velkofilm. Oppenheimer nabízí tři hodiny výbušných rozhovorů

Vždyť si herecké hvězdy jako Robert Downey Jr., Matt Damon a Emily Bluntová dobrovolně za svou práci na filmu snížily honoráře; jen aby mohly být při tom, kdy tak výjimečný projekt vzniká.

Zajímavou zkušenost poskytuje Oppenheimer mimo jiné ctitelům speciálních efektů: správně sice předpokládají, že bez odpálení jaderné hlavice se portrét takzvaného otce atomové bomby neobejde, ale sotva by asi čekali, že se celý film obejde bez použití počítačové animace. Pro zkušební výbuch se použilo velké množství trhaviny a také následná tlaková vlna včetně zvuku je zcela autentická.

Oppenheimer stál sto milionů dolarů, celosvětově v kinech utržil miliardu, nicméně Murphy na rozdíl od jiných oscarových laureátů pak nenaskočil do hollywoodských velkofilmů, nýbrž pokračoval nezávislými snímky Takové maličkosti a Steve.

