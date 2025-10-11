TELEVIZIONÁŘ: Na Oscarech nemohl nevyhrát. Na obrazovky míří Oppenheimer

Příběh amerického fyzika J. Roberta Oppenheimera, kterého představuje Cillian Murphy, vedoucího laboratoře v Los Alamos a projektu Manhattan, jenž vedl k vynálezu atomové bomby, získal sedm Oscarů. Jmenovitě za nejlepší film, režii, kameru, střih, hudbu a mužský herecký výkon v hlavní i vedlejší roli.
Pořádná nadílka zlatých sošek však nepřekvapila, protože snímek Christophera Nolana nemohl nevyhrát: patřil k jasným favoritům, sotva se objevil na plátně, a vlastně ještě mnohem dřív.
RECENZE: Konečně velkofilm. Oppenheimer nabízí tři hodiny výbušných rozhovorů
Vždyť si herecké hvězdy jako Robert Downey Jr., Matt Damon a Emily Bluntová dobrovolně za svou práci na filmu snížily honoráře; jen aby mohly být při tom, kdy tak výjimečný projekt vzniká.
Zajímavou zkušenost poskytuje Oppenheimer mimo jiné ctitelům speciálních efektů: správně sice předpokládají, že bez odpálení jaderné hlavice se portrét takzvaného otce atomové bomby neobejde, ale sotva by asi čekali, že se celý film obejde bez použití počítačové animace. Pro zkušební výbuch se použilo velké množství trhaviny a také následná tlaková vlna včetně zvuku je zcela autentická.
Oppenheimer stál sto milionů dolarů, celosvětově v kinech utržil miliardu, nicméně Murphy na rozdíl od jiných oscarových laureátů pak nenaskočil do hollywoodských velkofilmů, nýbrž pokračoval nezávislými snímky Takové maličkosti a Steve.