Dramatu, které se po premiéře v soutěži Cannes promítalo rovněž na karlovarském festivalu, jednoznačně vévodí ceněná herečka Léa Seydouxová.
Představuje koncertní pianistku, která se nedávno přestěhovala z města do venkovského domu i se svými nejbližšími, s manželem a malým synem. Vypadá to na harmonickou idylu – ovšem jen do chvíle, kdy jednoho rána u jejich dveří zazvoní policie, která vznese vůči hrdinčinu muži v podání Laurence Ruppa otřesné obvinění.
Šokovaná žena izolovaná od okolí musí chránit své dítě a současně se rozhodnout, jestli bude milovanému partnerovi i nadále bezvýhradně věřit nebo zda přijme možnost, že jej vlastně vůbec neznala.
Příběh o tom, jak jedno tajemství může obrátit život naruby, se do jisté míry inspiroval skutečným případem, jenž před třemi lety otřásl rakouskou veřejností. Týkal se dětské pornografie, za jejíž držení byl tehdy podmíněně odsouzen i herec Florian Teichtmeister, jenž v předchozím filmu téže režisérky, v historickém portrétu císařovny Sissi Korzet, ztvárnil Františka Josefa I.
U obou děl stála za kamerou Judith Kaufmannová, která prosadila, že Něžné monstrum bude snímat klasickou metodou bez použití digitální technologie, v kombinaci 16mm a 35mm filmového materiálu.
Diváky tvůrci ujistili, že nepoužili ani jediný záběr sexuálního zneužívání dětí: jak z důvodů etiky, tak coby důkaz, že hrůzu lze zprostředkovat i jinak.