V rámci úsporné strategie se Česká televize znovu obrátila k programovým nákupům ze Slovenska, od neděle nasazuje krimiseriál Neuer, bratislavskou variantu Případů 1. oddělení.
Ze seriálu Neuer

Ze seriálu Neuer | foto: ČT

V prvním dílu se v opuštěné zahradní chatce najdou těla dvou bezdomovců, kteří byli brutálně mučeni, staženi z kůže a zbaveni jazyka; další epizody přinesou třeba kauzu učitelky výběrové školy ubodané přímo v kabinetu nebo záhadu muže v ohořelém vraku auta.

Podobnost s příběhy pražské mordparty spočívá především v reálném zázemí projektu, protože veškeré popisované případy se skutečně staly a jejich televizní podoba vznikla na motivy detektivek bývalého důstojníka bratislavské kriminálky Václava Kincla, který u policie sloužil v rozmezí let 1993–2012 a nyní píše pod pseudonymem Václav Neuer.

Každá z osmi epizod adaptuje jednu z jeho knih inspirovaných autorovými vlastními zkušenostmi. Ústřední tandem vyšetřovatelů si zahráli Marián Miezga a Marko Igonda, z českých tváří se v seriálu objeví Stanislav Majer nebo Robert Nebřenský, o scénář se Lukáš Sigmund podělil s režisérem Michalem Kollárem, z jejichž společné dílny vzešel také film Villa Lucia.

Ještě před ním Kollár natočil thriller Rudý kapitán, coby producent se podílel na řadě českých projektů od Zahradnictví přes Klauny až po Sněženky a machry po 25 letech. Seriál Neuer odvysílala slovenská televize JOJ loni na podzim a sklidil vesměs příznivé reakce.

Nicméně objevily se také výhrady vůči až dekadentnímu pojetí postav kriminalistů. Každodenní setkání se zločinem je totiž ovlivňuje natolik, že se potýkají s vyhořením, osobními traumaty, rodinnými problémy či opakovaným únikem k alkoholu.

