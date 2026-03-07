TELEVIZIONÁŘ: Nepolapitelný schovaný v hračkářství se nesmí zamilovat

Hrají tady i jiné hvězdy, třeba Kirsten Dunstová coby prodavačka a Peter Dinklage jako šéf hračkářství, ve kterém se titulní postava na útěku před spravedlností dlouho ukrývá, respektive si tam zařídí utajenou domácnost. Může se to zdát přitažené za vlasy, ale vážně se to stalo.
Jistý Jeffrey Manchester vykradl ve Spojených státech přes čtyřicet podniků sítě McDonald’s, byť zpravidla s nevídanou zdvořilostí vůči přepadeným, a když si vybudoval skrýš v periferní prodejně hraček, také jejím zaměstnancům svým způsobem pomáhal.
Na počítači jim totiž upravoval směny, aby si mohl svůj pobyt v obchodě více zpříjemnit. Ovšem ve filmové verzi tak vychází vstříc prodavačce, do níž se zamiluje, což se mu stane osudným. Mimochodem Manchester si svůj trest stále ještě odpykává.
Vedle tří základních žánrových linek, tedy krimi, romance a skutečného příběhu, obsahuje Nepolapitelný ještě hravý bonus navíc v podobě neobvyklého trosečnického prostředí. Jak se dá z regálů plných dětské zábavy pořídit základní vybavení pro přežití dospělého psance, zejména jídlo, pití, oblečení, hygienické pomůcky?
A čím se tu zabavit za dlouhých nocí, kdy personál odejde domů a netušený podnájemník bloudí bezcílně prostorem od kolečkových bruslí k plyšovým medvědům? Tady si režisér Derek Cianfrance pohrál s vlastní představivostí, což je možná nejzábavnější součást projektu s nádechem komedie.